La transizione ecologica al centro di Ecomondo e Key Energy alla fiera di Rimini dall'8 novembre

Rimini

| 17:19 - 11 Aprile 2022

Ecomondo a Rimini Fiera.

"L'attualità ha reso ancora più evidente la necessità di svincolare il sistema Paese dalle fonti energetiche fossili". Con questa premessa il gruppo fieristico Ieg annuncia le date della doppia manifestazione Ecomondo e Key Energy che si terrà a Rimini dall'8 all'11 novembre.

Le due fiere si pongono come piattaforme di business tra imprese pubbliche e private, amministrazioni locali e mondo scientifico. Ecomondo quest'anno raggiunge la sua 25/a edizione nel contesto europeo del Green Deal e del Next Generation EU, mentre la contemporanea Key Energy, alla sua 15ª edizione, completa il quadro della politica economica europea di decarbonizzazione.

A precedere gli appuntamenti riminesi, una serie di tappe internazionali. Dal 3 al 5 maggio si terrà in streaming la prima Digital Green Week del 2022. Dall'8 al 10 giugno ci sarà il Green Med Symposium in partnership con Ricicla Tv a Napoli. È la volta poi, dal 12 al 14 luglio, di Ecomondo Mexico a León, in joint venture con Deutsche Messe. E poi anche di Cdepe China - Chengdu International Enviromental Protection Expo.