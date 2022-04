Tennis, Mazza vince singolare e doppio con Picchione al Foto Italico

Sport

Rimini

16:33 - 11 Aprile 2022

Manuel Mazza e Andrea Picchione.

Per Manuel Mazza due biglietti per il Foro Italico. Il riminese portacolori del Tennis Club Viserba ha vinto infatti singolare e doppio nel torneo di prequalificazione Bnl agli Internazionali d’Italia andato in scena al Match Ball di Bagno a Ripoli (Firenze). Il 2.2 portacolori del Tc Viserba, testa di serie n.7, ha battuto nei quarti il 2.1 Andrea Picchione, allievo della Galimberti Tennis Academy, n.2 del seeding e campione uscente, per 5-7, 6-4, 6-2, mentre in semifinale si è imposto per 6-4, 6-2 sul 2.3 Samuele Pieri, testa di serie n.11. Finalissima contro il 2.1 Daniele Capecchi, n.1 del seeding e dominio del romagnolo, seguito in Toscana da un bel gruppo di tifosi, per 6-2, 6-2.

Nel doppio successo per Mazza-Picchione (n.1) che hanno sconfitto 6-3, 7-6 Canò-Pieri (n.8) e poi hanno beneficiato del forfait di Furlanetto-Lulli (n.5) e nel match-clou del ritiro di Vanni-Bracciali (n.2).

Altre buone notizie, ad alto livello, per il Club viserbese arrivano dalla squadra di serie C femminile che, malgrado la sconfitta per 3-1 sui campi del Cus Ferrara nella quinta ed ultima giornata della prima fase regionale a gironi, ha guadagnato l’accesso, come prima del girone, ai play-off regionali che mettono in palio i posti per il tabellone nazionale. La squadra viserbese seguita dal maestro Luca Gasparini si è presentata al match di Ferrara imbattuta nell’ambito del 4° girone. L’avventura continua.