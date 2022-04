Lutto nella sanità Romagnola, è scomparso il Direttore Sanitario Stefano Busetti

Attualità

Rimini

| 15:20 - 11 Aprile 2022

Il prof. Stefano Busetti.

La sanità romagnola è in lutto per la scomparsa di Stefano Busetti, ex direttore sanitario della USL Romagna.

Nato a Ravenna il 20 gennaio 1963, laureato in Medicina all’università di Bologna con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva conseguita all’università di Ferrara.



Dal 2009 fino al 2013 fu Direttore medico del Presidio Ospedaliero di Rimini, che comprende gli Ospedali di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria.



Ha lavorato nell’Ospedale di Ravenna come medico di direzione sanitaria, per poi dirigere dal gennaio 2018 fino al 2020 l’USL Romagna. Busetti è scomparso a 59 anni, dopo una lunga malattia.



Molti i messaggi di cordoglio sui social. La consigliera Gloria Lisi scrive: "Caro Stefano, sei stato sempre disponibile con me, grazie per tutti i consigli e le dritte che mi hai dato in questi anni. E grazie anche per le foto delle albe che inviavi dai piani alti dell'Infermi...

Che la terra ti sia lieve".