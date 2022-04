‘Its For You’: il progetto con cui Poggio Torriana lavora sulla comunicazione interculturale

Attualità

Poggio Torriana

| 14:25 - 11 Aprile 2022

L’associazione culturale Quotidiana.com.

Con il progetto Its For You l’associazione culturale Quotidiana.com si è aggiudicata il secondo posto al bando Narrazioni Comuni di Anci Emilia Romagna sulla comunicazione istituzionale interculturale.

L’Equipe, che è la prima di tre che si costituiranno, è formata dai coordinatori di progetto di quotidana.com, e coinvolge un gruppo di cittadini in rappresentanza delle diverse etnie (in totale 43) presenti sul territorio di Poggio Torriana, i tecnici comunali del servizio comunicazione e del servizio civile, e un esponente dell’Amministrazione in carica.

Lo scopo è superare il tradizionale linguaggio istituzionale ripensando i canali di comunicazione, per favorire l’integrazione di cittadini di culture diverse, promuovere la partecipazione attiva e incoraggiare la fruizione di opportunità e servizi offerti dal Comune di appartenenza.



Riunitosi sabato mattina il primo gruppo di lavoro



In questo primo incontro, dedicato all’ascolto, erano presenti in particolare esponenti delle nazionalità marocchine, greche, polacche, giovani padri e madri lavoratori, studenti universitari, adulti che vivono soli, che si sono confrontati su temi come l’aggregazione, la rete sociale e famigliare, la casa, i servizi di trasporto, il lavoro. Compito dei coordinatori è stato quello di raccogliere esperienze personali e suggerimenti per far luce sulle barriere culturali e reali all’integrazione. Elementi reali che costituiranno le basi del lavoro creativo delle successive equipe formate da esperti e docenti di comunicazione e media, che insieme all’ufficio comunale rifletterà sui bisogni della popolazione e sulle modalità di comunicazione più efficaci per soddisfarli.

Centro operativo del lavoro delle équipe è La Sala Teatro del Centro Sociale, punto nevralgico del territorio, che da cinque anni accoglie gli appuntamenti di teatro contemporaneo, incontri con gli autori, concerti, proiezione di film e documentari della rassegna Mentre Vivevo e che nell’autunno 2022 ospiterà la giornata d’inaugurazione del progetto.