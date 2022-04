'Ti porto a Riccione', una canzone dedicata alla capitale del divertimento

Eventi

Riccione

| 13:12 - 11 Aprile 2022

Samsara Beach Riccione.

Uscirà su tutte le piattaforme, Martedì 12 Aprile, il nuovo disco de "La Solita Storia" dal titolo "Ti porto a Riccione".



Il Tormentone estivo dal ritmo calzante, racconta Riccione come meta estiva ideale, per chi vuole staccare dalla routine e vivere una vacanza spensierata, allegra senza trascurare il romanticismo. Con il supporto e la collaborazione del Samsara Riccione, locale di riferimento per la movida Romagnola, gli artisti hanno voluto dare un segnale di ritorno alla normalità.

Amore, sole e spiaggia gli ingredienti di questo brano, leggero estivo e pieno di energia! Capitanati dal frontman Comakema il gruppo vede gli amici della Smile Gang accompagnati dal secondo featuring con la TikToker e Ballerina Professionista Emma del Toro.



Quest'anno la famiglia si allarga con l'arrivo di 4 nuovi artisti, Alessio Saracini, Peter Jr, Nicola Lucioli e Danilo Seclì. Lunedì 18 Aprile, Pasquetta con il Live direttamente al Samsara di Riccione. In contemporanea verranno girate anche le immagini per il video ufficiale che uscirà prima dell'Estate.