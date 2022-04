Volley C, Prime Cleaning scivola contro la leader Pietro Pezzi 1-3

Sport

Rimini

| 11:16 - 11 Aprile 2022

La squadra del Riccione.

Si conclude la stagione per i ragazzi della serie C Prime Cleaning Riccione Volley, che nell’ultima giornata di campionato hanno ospitato la prima della classe, la Pietro Pezzi Ravenna. De Rosa e compagni hanno provato fino all’ultimo punto a contrastare la formazione ravennate per poter giocarsi fino alla fine un posto nei play off promozione, ma la capolista si è imposta con il risultato finale per 1-3. Si chiude così, al quinto posto a quota 24 punti, il primo campionato maschile della società riccionese disputato nella massima serie Regionale. Un campionato di buonissimo livello, appassionante e tiratissimo come si è dimostrato, una stagione che comunque Riccione ha giocato da protagonista fino alla fine.

A fine partita coach Procucci commenta: “E’ stata una bella partita con la capolista, abbiamo giocato bene e a mio avviso più di quello che abbiamo fatto vedere in campo era difficile fare. La Pietro Pezzi è una squadra molto forte in tutti i fondamentali e completa, noi abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo provato a fare il risultato. Chiudiamo questa stagione al quinto posto, forse c’è un po’ di rammarico per qualche punto “lasciato per strada” che magari ci avrebbe permesso l’agguanto dei play-off. Ma è vero anche che per essere il primo anno che la società affronta un campionato di serie C Maschile Regionale, il 5° posto conquistato con 24 punti è un buon inizio per gli anni a venire".