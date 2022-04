Basket B, sorpasso in vetta: Roseto ko e Rimini nuova leader solitaria

Sport

11 Aprile 2022

Sorpasso in vetta. Rimini (Tassinari 16) non senza faticare sbanca 60-56 Senigallia (Giannini 14) e balza da sola al comando, approfittando della sconfitta casalinga di Roseto (Nikolic 19) contro Ancona (Panzini 18) dopo un tempo supplementare: i dorici vincono 78-75.

Aggancio al terzo posto da parte della Real Sebastiani Rieti che raggiunge i cugini della Npc. La Real Sebastiani (Ndoja e Contento 17) vince 54-50 a Teramo (Antonelli 15), mentre la Npc (Broglia, Timperi e Antelli 11) perde 73-72 in casa con Jesi (Magrini 17).

Colpo esterno anche dei Raggisolaris (Poggi 26) che sbancano 94-86 Giulianova (Pierucci 19) mettendo nel mirino i play off.

Avanzano a braccetto Imola e Ozzano, in attesa del derby al PalaRuggi del 25 aprile. L’Andrea Costa (Corcelli 17) supera in casa Civitanova Marche (Riccio 24) per 74-59, mentre Ozzano (Kyuchnyk 21) vince 79-73 a Montegranaro (Mascarelli 21).

Pesante scivolone esterno per Cesena (Moretti 15) sconfitta 59-75 dalla Luiss Roma (Legnini 16) e ritrovatasi in piena zona play out.

Classifica: Rimini 42; Roseto 40; Npc Rieti e Real Sebastiani Rieti 38; Ancona 34; Imola e Ozzano 32; Senigallia 30; Raggisolaris 26; Luiss Roma 24; Cesena, Teramo 22; Jesi (-1)* 19; Giulianova e Civitanova Marche 6; Montegranaro 4.

Prossimo turno. Venerdì: Ancona – Civitanova Marche. Sabato: Raggisolaris – Senigallia; Ozzano – Roseto; Montegranaro – Giulianova; Real Sebastiani Rieti – Imola; Cesena – Teramo. Domenica: Jesi – Luiss Roma. Rinviata al 5 maggio: Rimini – Npc Rieti.