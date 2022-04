Basket B, coach Ferrari: 'Sono molto contento, temevo questa partita'

Sport

Rimini

| 22:26 - 10 Aprile 2022

Coach Mattia Ferrari (foto Nicola De Luigi).

Al termine dells offerta vittoria di RivieraBanca, il coach Mattia Ferrari commenta: “Avevo detto durante la settimana alla squadra che sarebbe stata una partita da livello playoff così come hanno dimostrato la fisicità ed il grado di tensione. Sono contento perchè l'abbiamo portata a casa, negli spogliatoi a fine partita ho detto alla squadra che noi dobbiamo essere bravi ad imparare: oggi ci sono delle cose che dobbiamo portarci dentro ben chiare nella testa per il prosieguo della nostra stagione, a partire dalla prossima trasferta ad Ancona che sarà difficile come quella di oggi se non di più. Sono molto contento perchè temevo questa partita, alla fine di grande volontà l'abbiamo portata a casa."

Coach, questa vittoria così sofferta è sintomo di una crescita mentale della squadra?

"Penso che abbiamo dato dimostrazione di scioglierci qualche volta fuori casa, oggi invece la difesa ed il giocare insieme ci hanno tenuto lì. Alla fine i giocatori hanno fatto le giocate per vincere: il canestro di Rinaldi è stato pazzesco, quello precedente di Scarponi molto importante così come i liberi di Tassinari. E' vero che le squadre forti hanno questo tipo di giocatori, ma abbiamo dimostrato di essere solidi e riuscire a giocare una partita che altre volte non ci era riuscita in questo modo."

Come verrà organizzato il lavoro in considerazione della Pasqua?

"Abbiamo concentrato un lavoro che partirà martedì e finirà sabato mattina: un po' di attenzione alla parte fisica e qualche allenamento di squadra per non perdere l'abitudine ai contatti ed alla parte agonistica. Non avremo logicamente Masciadri, ma neanche Scarponi che giovedì parte per la Nazionale, comunque lavoreremo affinchè la squadra continui ad essere performante dal punto di vista fisico."