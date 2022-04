Basket B, RivieraBanca espugna Senigallia (56-60)

Sport

Rimini

| 22:19 - 10 Aprile 2022

L'esultanza a fine partita.

RivieraBanca espugna Senigallia 56-60. Inizio di partita estremamente fisico: Senigallia spinge con Bedin che segna sei punti consecutivi, Rimini risponde col trio Rivali-Bedetti-Rinaldi (8-8 al 5'). L'equilibrio regna sovrano, entrambe le squadre non si risparmiano nei contatti ed il punteggio ne risente rimanendo molto basso; sul finire di primo quarto Senigallia tenta un primo allungo con un doppio Calbini (14-8 all'8'), RivieraBanca ricuce col tandem Scarponi-Arrigoni ma la tripla di Giannini sancisce il +4 per i padroni di casa (17-13).

I biancorossi cominciano il secondo quarto con un altro piglio: la tripla di Scarponi e la schiacciata di Arrigoni valgono il primo vantaggio Rimini ed il timeout per Gabrielli (17-19 al 14'). I marchigiani si affidano ad un doppio Giannini per impattare, mentre Calbini firma un nuovo sorpasso (23-21 al 16'); Tassinari s'iscrive alla partita con 6 punti consecutivi che tengono in parità Rimini (27-27 al 19'). Nell'ultimo minuto del primo tempo si scatena Rivali con 5 punti filati che mandano gli ospiti negli spogliatoi in vantaggio (27-32).

Al rientro dagli spogliatoi la partita vive un'altra fase di aridità offensiva: dopo una prima metà di terzo quarto povera di contenuti Rimini riprende la sua marcia con i canestri di Arrigoni, Tassinari e Scarponi che forzano il timeout di Gabrielli (30-40 al 27'). I padroni di casa però si destano col gioco da tre punti di Giacomini cui seguono 4 punti consecutivi di Bedin ed il canestro di Varaschin che valgono il -1 ed il timeout, questa volta, di Ferrari (39-40 al 29'). RivieraBanca riesce a chiudere sul +5 il terzo quarto grazie alla bomba di Rivali ed alla realizzazione di Fabiani (41-45).

Senigallia torna avanti ad inizio quarto quarto con le bomba di Giannini e 5 punti firmati Calbini che costringono Ferrari ad un altro timeout (49-45 al 35'). Tassinari pareggia i conti in un amen, Giannini segna di nuovo per i suoi ma Scarponi fa altrettanto (51-51 al 36'). E' sempre Giannini a riportare al comando i padroni di casa, Arrigoni però non ci sta e schiaccia di potenza subendo il fallo, completando poi il gioco da tre punti (54-56 al 38'). Giacomini e Rivali sbagliano entrambi da tre punti, ci pensa allora capitan Rinaldi a segnare il jumper decisivo del +4 che di fatto regala una preziosissima vittoria a Rimini (56-60).

Il tabellino

Pall. Senigallia-RivieraBanca Basket Rimini 56-60

SENIGALLIA: Giannini 14 (3/6, 2/4), Bedin 13 (5/7), Calbini 13 (5/6, 1/4), Giacomini 8 (2/3, 1/12), Varaschin 4 (2/3, 0/1), Bedetti L. 2 (0/2, 0/1), Cicconi Massi 2 (1/1, 0/1), Gnecchi (0/1, 0/1), Terenzi (0/1 da tre), Figueras Oberto NE, Giuliani NE, Rossini NE. All. Gabrielli, Peverada.

RIMINI: Tassinari 16 (5/10, 0/9), Rivali 14 (3/4, 2/5), Arrigoni 11 (4/10, 0/1), Scarponi 9 (3/4, 1/3), Rinaldi 4 (2/5), Bedetti 3 (1/3, 0/5), Fabiani 3 (1/3), Saccaggi (0/2 da tre punti), Rossi, Amati NE, Mladenov NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

PARZIALI: 17-13, 27-32, 41-45