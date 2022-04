Basket C Silver, Angels sottotono cadono a Novellara (67-62)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:08 - 10 Aprile 2022

Una incerottata Novellara piega gli Angels nella terza giornata della seconda fase poule playoff. La squadra di Bernardi ha approcciato male il match concedendo 49 punti in soli due quarti. Bene in difesa gli altri due quarti, ma le scelte errate e i tiri sbagliati hanno portato alla vittoria Novellara.

Iniziano subito forte i padroni di casa con Ferrari e Doddi, trovando da subito canestri dalla lunga distanza, complice l’approccio morbido e poco attento in difesa dei ragazzi di coach Bernardi. La risposta dopo qualche minuto arriva con capitan Mazzotti e Chiari. Novellara sullo scadere del quarto trova la bomba di Doddi che chiude al 10′ sul 21-18.

Nel secondo periodo, Novellara è molto cinica e precisa in attacco, con un’importante energia da Frediani. Gli Angels sbagliano l’atteggiamento, la difesa non funziona e in attacco Mulazzani e Buzzone fanno fatica a trovare la via del canestro. Novellara ne approfitta e alla pausa lunga è avanti 49-29.

Al rientro dalla pausa coach Bernardi manda nella mischia Mancini, che insieme a Chiari e Nervegna rimettono piano piano la partita in discussione. Gli Angels tornano anche a -8, ma Novellara non trema e risponde con i canestri di Brevini e Carpi, chiudendo sul 61-50.

All’ulitmo quarto, i locali sono sempre in controllo del match, i Dulca Angels però ora sono vivi e continuano nella difesa aggressiva e provare a correre in attacco. Si riesce a ricucire lo strappo ed accorciare ulteriormente le distanze con Mulazzani e Mancini, arrivando sul -5, 64-59 a 3′ dalla fine con i due punti di Buzzone.

Novellara non trova più la via del canestro, i Dulca Angels hanno la possibilità di completare definitivamente la rimonta, ma purtroppo un appoggio facile di James sbagliato e una scelta errata di Buzzone non lo permettono.

Novellara trova a 1'30” dalla fine una penetrazione di Carpi, che consegna il nuovo +7 e sostanzialmente i due punti in classifica.

Gli Angels trovano una bomba di Yuri Ramilli a 30″ dalla fine, ma Novellara è lucida e non perde palla sulla rimessa, la lotteria dei tiri liberi poi sancisce il risultato finale 67-62.

Prossimo match sabato 16 aprile al Pala SGR, quando alle ore 18.00 arriverà la capolista solitaria Anzola.

IL TABELLINO

Novellara - Dulca Angels 67-62

Novellara: Ferrari T. 7, Ciavolella 8, Doddi 14, Rinaldi 3, Ferrari N.11, Morini 2, Frediani 9, Brevini 6, Carpi 5, Franzoni n.e., All. Boni

Santarcangelo: Mazzotti 7, James 10, Buzzone 6, Chiari 14, Ramilli 5, Mulazzani 9, Mancini 6, Nervegna 3, Piazza 2, Nuvoli n.e., Macaru n.e, All. Bernardi

PARZIALI: 21-18; 49-29; 61-50