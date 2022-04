Calcio RSM, Zonzini regala il successo al Tre Penne al 94' e la vetta

Sport

Repubblica San Marino

| 19:10 - 10 Aprile 2022

Stava maturando un pareggio e del resto sarebbe bastato al Tre Penne per agganciare La Fiorita, questo week-end a riposo. Invece, nel finale della sfida al Domagnano, avvincente e ricca di gol, Stefano Ceci pesca dalla panchina l’asso vincente: entra Kevin Zonzini e al 4’ di recupero arriva, proprio da parte del numero 6, il colpo che permette al Tre Penne fare bottino pieno e di riprendersi la vetta solitaria del Girone Unico. Una beffa per il Domagnano, subito in vantaggio con il gol di Angelini – secondo centro consecutivo per il capitano giallorosso dopo quello al Cailungo – e poi di nuovo in grado di impattare, all’alba della ripresa, dopo il ribaltone biancoazzurro costruito da Chiurato e da Righini in coda al primo tempo. Il gol di Bara sembrava poter valere, per i Lupi, il terzo risultato utile consecutivo: invece no, perché sui titoli di coda un ragazzo molto fresco, entrato in campo pochi minuti prima, indovina l’acuto che sposta nuovamente l’ago della bilancia, stavolta in via definitiva. C’è una beffa anche nella domenica del Cailungo. I Rossoverdi inseguivano un risultato che permettesse loro di guadagnare altro terreno sul Murata: invece, Santucci calcia a lato, a 3’ dal termine, il calcio di rigore che avrebbe permesso al Cailungo di impattare la Virtus, avanti da 12’ grazie al gol di Focaccia. Nei pochi minuti prima del triplice fischio, la banda di Bizzotto trova anche il modo di raddoppiare con Joel Apezteguia, che blinda il terzo successo di fila neroverde, ideale per rinforzare la terza posizione ai danni del Tre Fiori, scivolato ora a -3. Finisce a reti bianche tra Folgore e San Giovanni: risultato che aiuta soprattutto la classifica dei Rossoneri, ora di un punto più lontani rispetto alle pretendenti al Turno Preliminare: Cailungo (-5) e Juvenes-Dogana (-6). Un po’ come dire che, ora, la “patata bollente” è più che altro del Murata.

I RISULTATI

Domagnano-Tre Penne 2-3

DOMAGNANO

Colonna, Nanni, Mazzavillani, Faetanini (dall’86’ Averhoff), Grieco, Ricchi (dal 66’ Rossi), Gaiani, Angelini, Parma (dall’86’ Semproli), Bacchiocchi (dal 46’ Bara), Brighi

A disposizione: Francioni

Allenatore: Massimo Mancini

TRE PENNE

Zambetti, Sartori (dal 51’ Battistini), Cauterucci (dal 67’ M. Semprini), Righini, Lombardi, Vandi, Cibelli (dall’87’ Zonzini), Gai, Chiurato, Ceccaroli (dal 51’ Pieri), Badalassi

A disposizione: Lanzoni, Zafferani, P. Semprini

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Domenico De Girolamo

Assistenti: Andrea Guidi, Giovanni De Girolamo

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Brighi, Angelini

Marcatori: 7’ Angelini, 38’ Chiurato, 45+1’ Righini, 46’ Bara, 90+4’ Zonzini

Folgore-San Giovanni 0-0

FOLGORE

Gueye, Francioni, Rosini, Sottile, Bonini (dal 59’ Docente), Nucci, Golinucci, Pasini (dal 67’ Aluigi), Garcia, Fedeli, Hirsch

A disposizione: Mignani, Sabbadini, Cerquetti

Allenatore: Omar Lepri

SAN GIOVANNI

De Angelis, Senja, Angelini (dall’83’ Paoloni), Conti, De Biagi (dal 70’ Berardi), Grillo, Strologo (dal 70’ Lisi), Magnani, Cecchetti (dall’85’ Perotto), Ugolini, Montebelli

A disposizione: Montagna, Matteoni, Grechi

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Leonardo Battista, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Aluigi, Montebelli, Garcia

Cailungo-Virtus 0-2

CAILUNGO

Gallinetta, Ricci (dal 68’ Grieco), Iuzzolino, Censoni, Quaranta, M. Muccioli, Senja, Diallo (dal 55’ Morri), Benedetti, Santucci, L. Cecchetti (dall’82’ Marinaro)

A disposizione: La Monaca, Conti, F. Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dall’84’ Alvarez), Focaccia (dal 69’ Castiglioni), Golinucci, Ciacci (dal 69’ Muggeo), Raschi (dal 46’ Apezteguia), Magri, Angeli (dall’84’ Tadzhybayev)

A disposizione: Paolini, Sorrentino

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Alessandro Salvatori, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: Quaranta, Magri, Morri, Senja, Muggeo, Apezteguia

Marcatori: 12’ Focaccia, 90+3’ Apezteguia

Note: all’87’ Santucci sbaglia un calcio di rigore