Calcio Eccellenza, la Savignanese insegue due volte: alla fine è 3-3

Sport

Savignano sul rubicone

18:48 - 10 Aprile 2022

Pareggio casalimngo per la Savignanese, che impatta 3-3 con il San Pietro in Vincoli. Grande avvio dei gialloblù, che premono fin dai primi istanti e all’8′ trovano il vantaggio. Merito di Nicolini, che guadagna una punizione e poi la trasforma insaccando nel sette con una splendida conclusione di sinistro. La squadra di Montanari insiste, ma il portiere ravennate si immola e salva in almeno tre circostanze sull’incontenibile Osayande nel giro di una decina di minuti. Anche il San Pietro in Vincoli dimostra di esserci e la ribalta nel giro di un paio di minuti. Prima Mazzarini commette fallo in area su Lombardi e, sul conseguente rigore, Bergamaschi pareggia (24′), poi Lombardi opera il sorpasso in mischia (26′). Prima dell’intervallo altra chance di Osayande, ma gli ospiti si salvano di nuovo.

Nella ripresa finalmente Osayande trova il pari saltando il portiere e depositando in goal. Lo Spiv però non smette di sorprendere e torna avanti al 66′ tramite un tiro formidabile di Guarino.

Finale con la Savignanese in avanti che guadagna il pareggio grazie al penalty concesso per atterramento di Benincasa e trasformato da Guidi (83′) e sfiorano l’incredibile affermazione ancora con Osayande senza però trovare il colpo decisivo.

Il tabellino

Savignanese: Fusconi, Battistini (68′ Tourè), Mazzarini, Nicolini, Varrella (51′ Zammarchi), Lambertini, Zoffoli, Guidi, Osayande,Turci, Mancini (72′ Benincasa) A disp: Rossi, Santoro, Berniesi, Andreoli, Sbrighi, Sacchetti All Montanari

San Pietro in Vincoli: Laganga (46′ Casadio A), Casadio G, Gimelli, Gavelli (62′ Rocchi), Casadio M, De Luca, Marocchi, Bergamaschi (84′ Zoli), Pezzi, Gjordumi (74′ Della Pasqua), Guarino. A disp: Deioris, Greco, Gatto, Lombardi, Sanchez. All Vezzoli

Reti: 8′ Nicolini, 24′ rig Bergamaschi, 26′ Lombardi, 60′ Osayande, 66′ Guarino, 83′ rig Guidi

Note: Ammoniti: Gavelli, Marocchi, Gimelli