Calcio D, la Sammaurese non trova il guizzo vincente contro il Tritium: 0-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:53 - 10 Aprile 2022

Punto prezioso in ottica salvezza per la Sammaurese, che spartisce la posta al Macrelli con la Tritium nel trentaduesimo turno (0-0).

Avvio di partita molto equilibrato, poi nella seconda metà della prima frazione la Sammaurese viene fuori e tiene il pallino del gioco tramite un insistente possesso palla. Alla mezz’ora annullato un gol a Maltoni per fallo in attacco sul Filippini in area di rigore. Si arriva all’intervallo con i lombardi mai pericolosi e la squadra di Protti in pieno controllo.

Ripresa sulla falsariga del primo tempo, a Scarponi e compagni non riesce il guizzo vincente, tuttavia la classifica si muove e l’obiettivo stagionale si avvicina. Giovedì ultimo match pre pasquale con il Forlì.

Il tabellino

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Sabato (74′ Gregorio), Benedetti, Rosa (83′ Casadio), Sedioli, Gurini, Scarponi, Merlonghi, Maltoni, Bolognesi A disp: Adorni, Manara, Migani, Asllani, Camarà, Giannini, Sabba All Protti

TRITIUM: Migliore, De Stefano, Lamberti, Capua (73′ Vincenzi), Fabiani, Filippini, Corioni, Maspero, Verde (84′ Gobbi), D’Agostino (81′ Orefice), Gambino A disp: Colnaghi, Legarda, Pezzotta, Meregalli, Talarico, Garcia. All Tanelli

Ammoniti: Gurini, Masini, Sabato, Corioni