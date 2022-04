Calcio D, il Cattolica senza scampo ad Arzignano (5-1)

Sport

Cattolica

| 17:31 - 10 Aprile 2022

Come da pronostico il Cattolica cade sul campo della capolista Arzignano per 5-1 (sul 3-1 ha segnato Rabbeni al 66') e viene scavalcato in classfica dall'Ambrosiana che ha battuto il Delta Porto Tolle per 4-1. Ora i giallorossi sono a -7 dallo stesso Delta Porto Tolle e dunque sul filo della retrocessione diretta (i playout non ci sarebbero in caso di -8). Prossima partita ion casa giovedì 14 contro l'Adriese quarta in classifica e protagonista di una cinquina alle Dolomiti Bellunesi.

Risultati

Cartigliano – Caldiero 5 - 2

Arzignano – Cattolica 5 - 1

Ambrosiana – Delta 4 - 1

Adriese – Dolomiti Bellunesi 5 - 0

Clodiense – Spinea 1 - 2

San Martino Speme – Levico 3 - 1

Campodarsego – Mestre 0 - 1

Montebelluna – Cjarlins 3 - 1

Este – Luparense 2 - 2

Classifica

Arzignano 69

Clodiense 62

Luparense 51

Adriese 50

Caldiero 45

Campodarsego 43

Dolomiti Bellunesi 40

Cartigliano e Levico 39

Mestre 38

Montebelluna 37

Cjarlins 36

Delta Porto Tolle 30

Este 30

Ambrosiana 24

Cattolica 23

Spinea 20

San Martino Speme 15