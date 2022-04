Volley C femminile, Project Rimini vince il derby con Riccione (3-1)

Sport

Rimini

| 17:25 - 10 Aprile 2022

Il pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice ad un derby intenso e ben giocato dalle due squadre. Un derby che ha regalato spettacolo, emozioni e che alla fine è stato vinto dalla squadra che ha dimostrato per l’ennesima volta di meritare la prima posizione in classifica e che ha messo in campo quel qualcosa in più che ha fatto pendere la bilancia dalla sua parte tra cui l'altissimo affiatamento di un gruppo che sostanzialmente gioca insieme da alcuni anni.

Vince con merito 3-1 la Projet System Rimini Volley per la caparbietà, la forza, la tenuta mentale e fisica con cui ha saputo reagire nei momenti di difficoltà ma Riccione non demerita anzi, nel terzo e quarto set ha messo più che qualche timore alla capolista che ha subito il gioco della squadra di Garavini.

Nessun rammarico per Magnifico e compagne ma solo tanto orgoglio e soddisfazione per aver sfoderato un’onorevole prestazione davanti a quasi 200 spettatori e con dall’altra parte della rete una grande formazione costruita per stare lì in alto e fare così bene.

Occhi puntati ora già a domani sera, in campo al Ginnasio di Forlì alle 21.15 con le locali della Claus Libertas Forlì.

A fine partita coach Garavini: "E' stata una partita molto emozionante, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e con un'intensità da categoria superiore. Penso sia stata una partita bella anche da vedere per il pubblico, scambi lunghi ed entusiasmanti e grandi difese. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice, in trasferta con la capolista, non lo è per nessuno. Devo fare i complimenti alle ragazze perchè sono scese in campo con il giusto atteggiamento, senza alcuna paura di perdere ma con la consapevolezza che ogni punto vincente per noi sarebbe stato qualcosa di guadagnato. Ringrazio le ragazze per l'impegno e lo spirito d'unione riportato sul campo, mi auguro si possa dare continuità a questa prestazione già da domani sera a Forlì."

La partita

Nel primo set parte bene Riccione e guadagna subito qualche punto. La squadra riccionese è avanti al primo t/o ma poi subisce il veemente ritorno delle locali e si torna in parità. La partita è bella e appassionante e si arriva verso metà sul sostanziale equilibrio. Poi Riccione riesce a mettere la stoccata vincente, trova l’allungo e per le Riminesi diventa difficile recuperare il gap di punti di svantaggio. Riccione avanti (18-25).

Nel secondo set le ragazze della coach Gambuti cominciano subito a macinare punti. Nel primo parziale abbiamo visto le locali entrate in campo un po’ contratte, ma nel secondo set le riminesi hanno dimostrato tutto il loro valore, attente in difesa, precise in fase offensiva e impeccabili al servizio. Vola via la seconda frazione di gioco in favore delle locali (25-7).

Il terzo e quarto set sono poco adatti ai deboli di cuore, ma andiamo con ordine.

Nel terzo parziale, visti i presupposti, si poteva pensare ad una marcia trionfale per le riminesi senza alcuna opposizione da parte delle biancoblu ed invece viene fuori il carattere della squadra riccionese. La partita sembra poter scivolare via facilmente per le riminesi ma sul (16-8 locale) la gara si riaccende. Con un parziale di (4-13) Riccione trova il sorpasso sul (20-21) regalando ai presenti un finale set al cardiopalma. Qualche errore nei momenti cruciali delle ospiti e una maggiore attenzione e incisività delle riminesi, permette alla Projet System di conquistare il terzo set (25-23), portandosi avanti nella conta dei set (2-1).

Quarta ed ultima frazione ancora in bilico fino ai punti finali. Si lotta punto a punto, sorpassi e contro sorpassi: la gara rimane sempre emozionante e accalora gli spettatori sugli spalti. Si arriva nella parte “bollente” del set con le locali avanti di un paio di punti, distacco che risulta fatale per le riccionesi nel recuperare lo svantaggio e che permette alle riminesi di chiudere set e partita (25-22).

Projet System Rimini Volley - Supermarket Abissinia Riccione Volley 3-1 (18-25/25-7/25-23/25-22)