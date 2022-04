Novafeltria calcio, tifosi non si presentano dopo i provvedimenti post-derby

Attualità

Novafeltria

| 17:24 - 10 Aprile 2022

Alla luce dei provvedimenti presi dalle Forze dell’Ordine nei confronti di alcuni tifosi della Vis Novafeltria dopo l’ultima trasferta della squadra nel derby con l’U.S. Pietracuta, il gruppo del tifo organizzato “Sezione Disagio Novafeltria Ultrash” ha deciso di non presenziare quest’oggi (10 aprile) allo stadio in occasione del match casalingo con la Sampierana.



Domenica scorsa sono scattate nel post partita due sanzioni amministrative per manifesta ubriachezza ai danni di due ragazzi novafeltriesi.



La tifoseria gialloblu contesta queste decisioni sostenendo che la partita contro il Pietracuta “è stata un incontro pulito sotto tutti i punti di vista: ognuna delle due tifoserie ha sostenuto la propria squadra fino all’ultimo minuto in modo corretto e pacifico. Non si è registrato alcun danneggiamento né tantomeno vi sono state risse di alcun genere”.



“Questi provvedimenti - raccontano i ragazzi del posto - reprimono un luogo di aggregazione come lo stadio che ogni domenica è motivo di unione e incontro per tutti i giovani del paese. Questo tipo di multe uccidono un paese. Già quest’estate infatti,erano stati presi provvedimenti analoghi in occasione dei festeggiamenti in piazza per la vittoria all’europeo della Nazionale o durante gli anni passati in occasione delle serate organizzate dalla discoteca Jolly”