Calcio D: Saporetti decide il derby, Rimini k.o. a Ravenna (1-0). Le pagelle

Sport

Rimini

| 16:48 - 10 Aprile 2022

Marietta si tuffa, ma non raggiunge il tiro vincente di Saporetti (fotoservizio Venturini).



di Riccardo Giannini



Un gol di Saporetti regala al Ravenna la vittoria nel big match con il Rimini. Il fantasista decide l'incontro al 23', con un sinistro velenoso da fuori area che si insacca nell'angolino alla destra di Marietta. Con questa vittoria i giallorossi tornano a -5 dal Rimini, al termine di una partita con ritmi piuttosto intensi nella prima metà della prima frazione, poi caratterizzata da un costante dominio della squadra biancorossa, alla quale è stata lasciata l'iniziativa da un Ravenna guardingo e pronto a colpire in contropiede. La miglior occasione per i ragazzi di Gaburro è capitata al 35', con un doppio tentativo di Gabbianelli e Greselin fermati al portiere Botti, mentre al 57' il portiere è uscito a vuoto sulla punizione di Gabbianelli, ma il colpo di testa di Carboni si è spento a lato. Nel finale con il Rimini sbilanciato Guidone vicino al raddoppio, grande parata di Marietta ad evitare il gol.



Le pagelle biancorosse



MARIETTA 6: il tiro di Saporetti è un colpo di biliardo nell'angolino. Non ha però mostrato grande reattività. Salva tutto all'81' sul colpo di testa di Guidone.

DERATTI 5.5: si vede poco in fase offensiva, soffre la velocità di Podestà in un paio di ripartenze.

PIETRANGELI 6.5: nel primo tempo interrompe con una perfetta scivolata una pericolosa ripartenza di Podestà. Fisicamente si fa valere: non sfigura davanti a un califfo come Guidone.

CARBONI 6.5: buone letture difensive. Nella ripresa è il regista aggiunto della formazione biancorossa, avanza spesso nel tentativo di aprire varchi nella maginot avversaria.

HAVERI 6: limita le progressioni offensive a causa della presenza dello spauracchio Saporetti. Scelta saggia. La sua fisicità è uno sbarramento per gli avversari. Sacrificato tatticamente con il passaggio al 3-4-1-2.

GRESELIN 5: nelle incursioni offensive è sempre pericoloso (Botti gli nega il gol), ma qualche errore di troppo in impostazione e un paio di palle perse da brivido.

TANASA 6: fondamentale equilibratore del centrocampo biancorosso, quella del primo tempo non è però apparsa la sua miglior performance. Nella ripresa il Ravenna si chiude e questo facilita il suo gioco di metronomo.

TONELLI 6.5: In avvio di gara Polvani lo anticipa sottoporta. Il suo inserimento sulla palla al bacio di Piscitella era stato memorabile. Fa valere la sua qualità, con una presenza costante nella manovra offensiva biancorossa. Forse qualche cross di troppo con traiettoria troppo morbida e quindi più leggibile da parte degli avversari.

GABBIANELLI 6.5: nel primo tempo sfiora il gol del pareggio con un velenoso rasoterra. Trequartista, spazia molto di più nella ripresa sulle fasce, braccato spesso da due avversari. Nel finale recupera un pallone al limite della propria area, a dimostrazione della sua voglia di non arrendersi.

MENCAGLI 5.5: nel primo tempo sponde e anche un pregevole colpo di tacco. Si muove molto, ma alla lunga la coppia Antonini Lui-Polvani gli prende le misure. Gaburro gli affianca giustamente Germinale dopo un'ora di gioco, ma di testa non riesce a trovare il guizzo vincente.

PISCITELLA 6.5: aggressivo in avvio in fase di pressing, è un pericolo costante per Grazioli e la difesa del Ravenna. Sfiora il gol con un tiro cross, poi chiude da esterno puro, fino all'inevitabile cambio quando il motore non ha più benzina.

PECCI 6: generoso, il solito combattente tutta corsa. Strappa appalusi con un paio di ripartenze efficaci.

GERMINALE 5.5: questa volta il suo ingresso in campo e la formula del doppio centravanti non cambia gli equilibri della partita. Si allarga a destra e serve un'invitante pallone rasoterra, su cui però arriva prima la difesa. La resa arriva al 90' quando gira un pallone senza pretese tra le braccia di Botti.

FERRARA s.v. Pochi minuti per poter incidere.

GABURRO 6: fa la mossa giusta dopo un'ora di gioco, passando alla formula del doppio centravanti. É una sconfitta della quale non ha responsabilità.



Ravenna - Rimini 1-0



RAVENNA (4-3-3): Botti - Grazioli (83' Haruna), Antonini Lui, Polvani, D'Orsi - Calì (70' Lussignoli), Prati, Spinosa - Saporetti, Guidone (83' Mendicino), Podestà (58' Campagna).

In panchina: Menegatti, Nagy, Ercolani, Angelini, Belli.

All. Dossena.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti, Pietrangeli, Carboni, Haveri (63' Pecci) - Greselin (63' Germinale), Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli, Piscitella (82' Ferrara).

In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Lo Duca, Pari, Andreis.

All. Gaburro.



ARBITRO: Gandino di Alessandria

RETI: 23' Saporetti

AMMONITI: Tanasa, Spinosa, Deratti.

NOTE: recupero 2' pt, 5' st. Angoli 0-2. Spettatori 2623, incasso 12.554,50 euro.