Alla guida della Ferrari fa un dritto e finisce in mezzo a un campo

| 13:47 - 10 Aprile 2022

La Ferrari finita a bordo strada.

Con la Ferrari finisce fuori strada e "parcheggia" in un campo, nell'erba alta. É quanto successo nelle ore scorse a Sant'Andrea in Besanigo, fortunatamente senza conseguenze per l'autista. La foto, inviata da un nostro lettore al nostro numero segnalazioni, ritrae il mezzo fiammante immerso appunto nell'erba. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per chiudere momentamente la strada nel momento in cui è stata recuperata la Ferrari. Anche a Gemmano si è registrato un incidente simile, avvenuto a danno di un autobus.