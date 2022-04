Autobus finisce nel fosso a bordo strada, i vigili del fuoco liberano i passeggeri

Cronaca

Gemmano

| 13:39 - 10 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Autobus finisce fuori strada a Gemmano: è successo questa mattina (domenica 10 aprile), fortunatamente senza conseguenze per l'autista e per i passaggeri a bordo. Il mezzo è finito in un fossetto a bordo della carreggiata stradale ed è stato necessario l'intervento dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco per permettere ai passeggeri di scendere, essendo le porte ostruite dalla folta vegetazione. É stato richiesto anche l'intervento del 118 - ma come detto non c'erano fortunatamente feriti - e di un trattore per trainare l'autobus fuori dal fossetto.