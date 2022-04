Elezioni: Coriano Futura, si costituisce la lista di centrosinistra a sostegno di Paolucci

Attualità

Coriano

| 13:28 - 10 Aprile 2022

E' stata ufficializzata ieri (sabato 9 aprile), nella sede del comitato elettorale in via Santi, la costituzione della lista Coriano Futura, che sosterrà la candidatura a sindaco di Cristian Paolucci alle amministrative del 12 giugno prossimo. "Un progetto politico di ispirazione civica, legato ai valori della sinistra e dell’area liberaldemocratica, che si propone di portare una ventata di cambiamento a Coriano, offrendo un orizzonte di sviluppo concreto al territorio, nel segno della condivisione, della trasparenza e della partecipazione", spiega una nota di Coriano Futura. Ne fanno parte uomini e donne provenienti da esperienze diverse, ma che hanno deciso di confluire in maniera trasversale "per offrire un'alternativa all'immobilismo, al dilettantismo e all'isolazionismo che hanno fortemente penalizzato, nell'ultimo decennio, la realtà corianese", prosegue la nota. "Abbiamo deciso di lavorare insieme - spiega il candidato Paolucci - per realizzare una comunità connessa alle altre, in movimento, promotrice di cultura e partecipazione, ricca di percorsi verdi da vivere, di turismo ecosostenibile capace di valorizzare la scoperta del territorio".



Politiche ambientali attente alla sostenibilità, sostegno alle imprese e alle aree industriali e artigianali, una macchina comunale efficiente e moderna, centralità dei giovani, socializzazione, un forte impegno nell'intercettare i fondi legati al PNRR: queste alcune delle priorità individuate da Coriano Futura. "Ho scelto di farmi garante del cambiamento - conclude Paolucci .- e chiedo anche ai corianesi di farne parte: costruiamo insieme una nuova Coriano, la Coriano del futuro, insieme possiamo".