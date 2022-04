Meteo: torna il tempo stabile, ma weekend di Pasqua a rischio pioggia

Attualità

Rimini

| 13:15 - 10 Aprile 2022

Foto Stiv Gentili.

L’alta pressione in espansione sulla Penisola italiana favorirà giornate di bel tempo con temperature in rialzo e massime di +17/18°C. Incertezza sulle condizioni meteo del weekend Pasquale quando non è da escludere un possibile impulso perturbato sul Nord-Italia.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Lunedì 11 Aprile

Stato del cielo: sereno o la più velato.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +2°/+5°C, massime tra +14/+16°C.

Venti: deboli da Sud-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.







Martedì 12 Aprile

Stato del cielo: sereno, poi poco nuvoloso tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +6/+9°C, massime +15/+18°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto-alta.



Mercoledì 13 Aprile

Stato del cielo: da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime +6/+9°C, massime +14/+17°C.

Venti: deboli da Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: le giornate di giovedì e venerdì proseguiranno all’insegna di tempo stabile e soleggiato con temperature primaverili. Incertezza per il weekend Pasquale quando non è da escludere un possibile impulso perturbato al Nord-Italia ma è ancora presto poter determinare gli effetti sulla Romagna.



