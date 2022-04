Una scritta umana sulla spiaggia per dire stop guerra e cambiamenti climatici: la foto dal satellite

Attualità

| 13:13 - 10 Aprile 2022

La foto dal satellite.



Oggi (domencia 10 aprile) l'associazione The Climate Route ha diffuso la foto dal satellite che ritrae la doppia scritta preparata da mille persone radunatesi, lo scorso 26 marzo, sulla spiaggia di Rimini:

Stop Climate Change e Stop War.



L'evento, patrocinato dal comune di Rimini e di Santarcangelo di Romagna, è stato ripreso infatti non solo dai droni ma anche dallo spazio grazie al volo del satellite Pleiades Neo dell'azienda Planatek Italia, che ha scattato la foto delle scritte da 620 km di distanza dalla terra. Una foto ricca di significato che dimostra il potenziale della cooperazione per trasmettere messaggi di grande importanza.



"La tecnologia satellitare per scattare foto viene utilizzata quotidianamente per rilevazioni legate sia ai cambiamenti climatici sia ai conflitti armati. Dati che però, spesso, rilevano notizie negative. Questo scatto, al contrario, è la testimonianza di un'azione positiva a cui hanno preso parte tante ragazze e ragazzi, uniti nel lancio di un messaggio all'insegna dell'attenzione ambientale e della pace ", spiegano dall'associazione promotrice dell'iniziativa The Climate Route. Potete seguire le iniziative dell'associazione e sostenerla sui canali Instagram e Facebook.