Nuova Marecchiese, Valmarecchia Futura replica: "cerchiamo di smuovere un territorio immobile"

Attualità

Rimini

| 12:59 - 10 Aprile 2022

Auto in coda sulla Marecchiese.



Il comitato Valmarecchia Futura risponde a Gioconda Valmarecchia, definendo le parole - a commento dell'attività del comitato - "veramente irricevibili". Entrambe le realtà associative confidano in una viabilità migliore e hanno espresso aspettative e fiducia in merito allo studio di fattibilità tecnico economica dell'architetto Preger relativo alla strada Marecchiese. Ma il punto di contatto si ferma qui. Gioconda Valmarecchia accusa il comitato di "voler spianare tutto", di essere promotore di una politica non sostenibile dal punto di vista ambientale, di vedere una nuova Marecchiese come unica soluzione dei problemi di tutta la vallata. Lo scontro si è così acceso al termine degli incontri promossi da Valmarecchia Futura, che ora risponde alle accuse, in primis sul sondaggio riguardante la viabilità. Il comitato nega manipolazioni: "non censuriamo opinioni, ma cerchiamo di scuotere l’immobilismo ultraventennale che ha reso la Valmarecchia un territorio sempre più spopolato di cittadini, per lo più giovani, e di imprese che danno lavoro a coloro che in Valmarecchia vogliono viverci, oltre che passeggiare". Il comitato non esclude azioni legali (Quanto ai termini usati, saranno all’attenzione di un ufficio legale perché un conto è la dialettica e altro sono certe insinuazioni") e ribadiscono, con riferimento alla nota di Gioconda Valmarecchia: "Leggiamo frasi che immaginavamo non più proponibili in questo secolo, ma tant’è".