Baseball, Modena piega Mediolanum New Rimini in gara1 6-2

Sport

Rimini

| 11:38 - 10 Aprile 2022

Nel giorno della riapertura dello stadio comunale di via Monaco, davanti ad un bel pubblico, la pioggia non ha consentito di completare il confronto fra Mediolanum New Rimini e Modena Baseball e il risultato utile alla classifica resta solo il 6 a 2 col quale gli emiliani si sono imposti nella prima gara. La seconda, avviata dal primo lancio dell’indimenticabile Elio Gambuti, protagonista della leggendaria storia del baseball riminese, è stata sospesa al termine del primo inning sul punteggio di 2-0 per i riminesi. Da qui si ripartirà nel recupero, fissato per il 22 maggio.

Gara1

Nella sfida sulla carta più complicata, contro un lanciatore del calibro di Soto Lopez, Mediolanum New Rimini va sotto 3 a 0 al terzo inning a causa di un errore difensivo e di un fuoricampo di Alex Russo da due punti. Poi Baccelli e compagni hanno resistito alla supremazia del lanciatore portoricano che ha chiuso la sua prestazione dopo 6.2 riprese, 8 strike out, sei valide concesse e zero basi ball. Meriti importanti anche per il pitcher di casa, Alessandro Di Giacomo, sceso dal monte dopo sei riprese, tre valide, tre basi ball e ben 12 strike out.

Ai due terzi di gara Mediolanum New Rimini si avvicina sul 3 a 2 e crea le condizioni per mettere la testa avanti. Modena resiste e all’ottava ripresa sulla mazza di Bertagnon si spegne il sogno di ribaltare la gara. Nel finale gli ospiti allungano definitivamente. Da segnalare fra i riminesi il 2/4 di Andrea Gabrielli e Davide Ruggeri e nel complesso la supremazia di valide (8-5) nel computo delle valide.

Gara2

Sul monte di lancio di mediolanum New Rimini parte Tommaso Aiello e al primo inning i riminesi sbloccano subito il punteggio andando sul 2 a 0: si parte con valida di Zappone, poi arrivano il doppio di Baccelli e ancora un doppio di Ruggeri. Le condizioni sono oggettivamente impossibili, vento e pioggia impongono la sospensione.

Nel prossimo turno, Mediolanum New Rimini sarà ancora impegnata in casa contro Longbridge Bologna. Gare in programma sabato 16, alle 15 e alle 20.