Nuovo colpo di coda dell’inverno, neve in collina, perturbazione molto veloce

Attualità

Valmarecchia

| 09:39 - 10 Aprile 2022

Neve in collina.

Neve sull'entroterra di Rimini, i fiocchi bianchi sono scesi fino a circa 900 metri, imbiancando le strade e le colline dell'Alta Valmarecchia. Colpo di coda dell’inverno dunque e temperature in crollo nel giro di mezza giornata: la colonnina di mercurio è scesa di dieci gradi almeno in tutto il territorio, interessato da forti raffiche di vento che hanno creato danni e disagi. Da domani ci sarà un drastico e nuovo cambio di stagione con l’arrivo dell’anticiclone nordafricano, sole e caldo simil estivo: dopo lo scivolone meteo atteso in questo weekend, scoppierà dunque una fase calda e soleggiata.