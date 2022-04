Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per forte vento, a Riccione pino cade su auto

Attualità

Rimini

09:09 - 10 Aprile 2022

Uno degli alberi caduti per il forte vento.

Sono state centinaia le operazioni di soccorso - iniziate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella notte - condotte su tutto il territorio dai Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dal forte vento. In particolare, le squadre di pompieri sono intervenute per la rimozione di alberi pericolanti, cartelli stradali divelti e per la messa in sicurezza di coperture e porzioni di edifici danneggiati dalle raffiche spirate con violenza.

I Vigili del Fuoco sono stati raggiunti da segnalazioni di danni in tutte le province. In alcune aree della regione oltre al forte vento si sono registrate brevi grandinate. A Riccione - dove i venti hanno soffiato con raffiche fino a 100 km/h - un pino è caduto su due auto parcheggiate nel quartiere Alba, in via Monti: crollando al suolo, l'albero ha lacerato i fili della luce arrecando disagi all'illuminazione.



Interventi in corso



Due alberi ad alto fusto si sono abbattuti a Torre Pedrera: un' autogru è giunta da Forlì a sostegno delle forze dei Vigili del Fuoco, al momento al lavoro per rimuoverne uno che si è abbattuto sulla facciata di un hotel. Atro intervento di rilevanza vede i pompieri al lavoro a Santarcangelo, in via Celletta dell'Olio: con un’autogru stanno infatti rimuovendo un grosso albero crollato, a causa del forte vento, sulla facciata di un edificio.