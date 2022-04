Basket C Silver, i Titans battono Tolentino: 71-66

Sport

Repubblica San Marino

| 01:43 - 10 Aprile 2022

Altavilla miglior marcatore dei titani con 15 punti.

Obiettivo centrato. Con la vittoria su Tolentino (71-66) i Titans si regalano matematicamente la certezza di uno dei primi due posti, dunque del fattore campo favorevole in tutti i playoff.

Non semplice, il successo sulla squadra marchigiana. Dopo un vantaggio iniziale piuttosto consistente della Pallacanestro Titano (anche 25-10), gli ospiti sono riusciti a recuperare fino anche ad avere un paio di volte la palla del sorpasso nel quarto periodo. Poi la volata finale, giocata con intelligenza e nervi saldi fino al 71-66 conclusivo.

LA CRONACA – 1° quarto. I nostri attaccano subito alla grande la zona ospite e sembrano non poter sbagliare mai, soprattutto dalla media distanza. Apre Fornaciari da 3, poi i canestri di Altavilla, Fusco, Raschi e Saponi (due triple) prima della striscia di 6 punti di Gamberini per il 25-10 all’8’. Intanto Fraga comincia a carburare e ricuce in chiusura per il 25-15 del 10’.

2° quarto. Sul 32-17 arriva il break ospite con due triple di Mazzoleni, una di Fraga e il canestro di Rossi. Tutto da rifare sul 32-28 al 17’, ma la chiusura di periodo è tutta dei biancazzurri con i canestri ad altissimo peso specifico di Saponi e Altavilla, autori di altre due triple (40-30 al 20’).

3° quarto. Si viaggia a strappi e si segna poco. Pochissimo. Tolentino recupera con un Lautaro Fraga incontenibile (46-42), ma Raschi reagisce da campione e il finale di quarto è uno spettacolo. La gara resta sul filo, con la tripla di Naspi a sigillare il 52-48 Titans del 30’.

4° quarto. Fornaciari scalda subito la mano, ma sul canestro dalla lunga distanza di Santinelli gli ospiti sono a -1 (55-54). Lo yo-yo nel punteggio non si ferma, con i ragazzi di coach Porcarelli a provare un mini-allungo e con gli ospiti a ricucire di nuovo con Fraga (60-59 a -4’40”). Il canestro che fa pendere definitivamente la partita dalla parte dei Titans è una tripla di enorme carattere di Altavilla (67-61). Fraga fa doppietta ai liberi a 59” dal gong (67-63), i nostri non concretizzano in attacco ma Fornaciari è autore di una gran stoppata che spezza il tentativo marchigiano di recupero. Raschi fa 2/2 ai liberi a -14”, con Fraga che piazza un’altra tripla surreale e tiene vivi i giochi (69-66 a -10”). Il tempo è dalla parte dei Titans, con Raschi a mettere i punti del definitivo 71-66 dalla lunetta.

Il tabellino

PALL. TITANO – BASKET TOLENTINO 71-66

TITANO: Gamberini 13, Altavilla 15, Marcattili, Dini 2, Raschi 14, Fornaciari 5, Liberti, Saponi 12, Grandi, Fusco 10. All.: Porcarelli.

TOLENTINO: Rossi 4, Tiranti, Biascelli, Fraga 34, Ancillai, Santinelli 3, Naspi 6, Tomassini, Mazzoleni 13, Cimini 6. All.: Palmioli.

Parziali: 25-15, 40-30, 52-48, 71-66.