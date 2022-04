Baseball, San Marino batte il Longbridde 3-9 in gara1. Gara2 rinviata a domenica alle 13

Sport

Repubblica San Marino

| 01:39 - 10 Aprile 2022

Il manager del San Marino Doriano Bindi.

Il sabato bolognese termina con una vittoria e un rinvio per pioggia. Gara1 finisce 9-3 mentre in gara2, dopo l’inizio, ha vinto il maltempo. La seconda sfida è stata riprogrammata per domani, domenica 10, alle 13.

Nella prima partita, sofferta, ad avere la meglio è stata la potenza nel box dei Campioni d’Italia. Ben cinque i fuoricampo al “Falchi” per la squadra di Doriano Bindi: due per Gabriel Lino e Nathanael Batista, uno per Jesus Ustariz.

Il Longbridge, in vantaggio 1-0 al primo, è stato poi capace di rimontare fino al 3-3 al 5° prima di cedere nella seconda parte di gara. Il vincente è Quattrini, la salvezza di tre inning è di un Renè Mazzocchi perfetto.

Si diceva dell’avvio a singhiozzo, a livello meteo e anche sul campo. Il Longbridge passa subito al 1° grazie a doppio di Marchi, singolo di Moronta Rodriguez e valida anche di Gamberini (0-1), con l’inning salvato dal doppio gioco sulla rimbalzante di Borghi.

Al cambio di campo il primo uomo è Lino, che pareggia subito con una gran legnata a sinistra. È fuoricampo per il catcher, con punteggio che va sull’1-1.

Nella parte bassa della stessa ripresa il Longbridge non segna nonostante un doppio e un singolo, mentre al 3° non ci sono sussulti da ambo le parti.

Al 4° e al 5° i Titani provano a dare uno scossone alla partita coi solo-homer di Ustariz e Batista (3-1), ma al 5° arriva anche il pareggio dei padroni di casa su Quattrini dopo la sospensione per pioggia. Con le basi piene, a portare a casa i due punti è un singolo a sinistra di Rondelli (3-3).

La reazione però c’è e arriva subito, con 6 punti tra 6° e 8° inning che chiudono definitivamente i conti. Al 6° le segnature sono portate a casa dal doppio di Lino (4-3, segna Angulo) e Leonora (5-3, volata di sacrificio). Al 7° altra volata, questa volta di Ferrini (6-3). All’8° tornano a tuonare le mazze con i fuoricampo da due di Lino (8-3) e Batista (9-3).

Mazzocchi intanto è perfetto, non concede arrivi in base nelle sue tre riprese ed elimina al piatto 7 dei 9 avversari incontrati.

Finisce 9-3 l’unica gara di giornata. Domani gara2 alle 13.

Il tabellino

LONGBRIDGE BOLOGNA – SAN MARINO BASEBALL 3-9

SAN MARINO: Ferrini 3b (0/4), Angulo 2b (2/5), Celli ec (1/5), Lino r (3/4), Ustariz 1b (2/4), Leonora dh (0/3), Batista ed (2/4), Epifano ss (1/3), Di Fabio es (0/2).

LONGBRIDGE: Marchi ss/2b (1/3), Rondelli ec (1/4), Moronta Rodriguez (Bacci 0/1) 2b (1/3), Gamberini dh (1/4), Borghi 1b (1/4), Ferini es (1/4), Canuti ed/ss (2/3), Tassoni r (1/4), Ferri 3b (0/2).

SAN MARINO: 010 112 130 = 9 bv 11 e 0

LONGBRIDGE: 100 020 000 = 3 bv 9 e 1

LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 3, bvc 5, bb 0, so 2, pgl 1; Quattrini (W) rl 3, bvc 4, bb 1, so 4, pgl 2; Mazzocchi (S) rl 3, bvc 0, bb 0, so 7, pgl 0; Bortolotti (L) rl 5, bvc 3, bb 2, so 4, pgl 3; Campanella (r) rl 4, bvc 8, bb 0, so 2, pgl 5.

NOTE: fuoricampo di Lino (1p. al 2° e 2p. all’8°), Ustariz (1p. al 4°) e Batista (1p. al 5° e 1p. all’8°); doppi di Angulo, Lino, Marchi e Ferini.