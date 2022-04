Basket Promozione: Santarcangiolese, hurrà nel match salvezza contro i Tigers (54-67)

Sport

VillaVerucchio

| 20:31 - 09 Aprile 2022

Simone Buo (foto di Alfio Sgroi).

Con soli otto elementi a referto e senza che il totem Rusin metta piede in campo, la Santarcangiolese fa suo l'importante match salvezza contro i Tigers Forlì: 54-67. Il match è rimasto in equilibrio solo nel primo quarto poi nel secondo una decisa accelerazione degli ospiti grazie ad un Buo scatenato (19 punti per lui all'intervallo), danno il la alla vittoria dei Clementini. Nel terzo quarto Santarcangelo allunga con protagonisti Sirri e Caverzan a segno con una bomba scoccata a soli tre decimi dalla fine del terzo quarto. Nell'ultimo quarto Plachesi con le due bombe consecutive avvicina i suoi agli ospiti ma la partita termina sul 54 a 67.

Ora per Santarcangelo l'appuntamento è a San Patrignano giovedì 14 per un altro match importante ai fini della classifica.

Il tabellino

Tigers Forlì: Gnini 12, Delorenzi 7, Valgimigli 7, Poggi 6, Plachesi 13, Cavina, Paganelli, Monti, Mariani 3, Lolli, RInaldini, Petrini 6. All. Solfrizzi

Santarcangiolese: Sirri 18, Antolini , Buo 20, Balducci , Rossi 2, Caverzan 13, Adduocchio 5, Rusin ne. All Bezzi

Arbitri : Morsiani, Marras

Parziali: 15-20 26-40 34-56 54-67