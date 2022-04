Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, è mal di gol. Con il Valsanterno è 0-0

Sport

17:37 - 10 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Tropical Coriano - Valsanterno 0-0



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini, Vagnarelli, Deluigi, Anastasi, Mularoni, Fabbri (42' st Canini), Rivi, Vitaioli (19' st Tonini V.), Tomassini (34' st Cremonini).

In panchina: Bascucci, Costantini, Santarini, Matteoni, Caldari, Bartoli.

All. Bucci.

VALSANTERNO: Salvatori, Borini, Tosi (28' st Carapia), Pasotti (45' st Gentilini), Pasotti, Mongardi, Valentini, Sciuto, Mascanzoni (34' st Simone), Cavini (25' st Senese), Tonini M.

In panchina: Staniscia, Capasso, Ragazzini, Giurioli, Fofana.

All. Felice.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna.

AMMONITI: Tonini V., Vagnarelli, Sciuto, Mongardi.

NOTE: recupero 2' pt, 7' st.



CORIANO Quinta gara consecutiva senza reti per il Tropical Coriano, ancora a secco di vittorie nel 2022. Con il Valsanterno finisce 0-0, complice anche l'ottima partita del portiere Salvatori. L'estremo difensore ospite al 50' devia con la punta delle dita una punizione di Vitaioli, mentre al 69' respinge una conclusione di Tomassini a botta sicura. All'80' cross di Vittorio Tonini per Fabbri, Salvatori vola e toglie la palla dall'incrocio dei pali.