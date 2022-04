Calcio Eccellenza: Carrer, rientro con gol. San Marino supera 1-0 Sanpaimola

Sport

Repubblica San Marino

| 19:11 - 09 Aprile 2022

L'esultanza dei giocatori sammarinesi dopo il gol di Carrer.



Victor San Marino-Sanpaimola 1-0.



SAN MARINO: Pazzini; Greco, Guglielmi, Pedrazzini, Boccioletti; Pastorelli, Barone, Santoni (19’ st Albonetti), Michelucci (7’ st Morelli); Carrer, Ambrosini.

In panchina: Del Prete, Luvisi, Gaudenzi, Sapori, Zabre, Cola. All.: D’Amore.



SANPAIMOLA: Baldani; Fiego, Ragazzini, Landini, Cerasuolo (9’ pt Mazzacan); Suzzi (26’ st Cornacchione), Prati (31’ st M. Alessandrini), Mengolini; S. Alessandrini (21’ st Simeoni), Bonavita, Pagani (43’ st Diaby).

In panchina: Santopolo, Gardini, Carbone, Regoli. All.: Balducci.



ARBITRO: Pica (Roma 1).

RETI: 39’ pt Carrer.

AMMONITI: Greco, Prati, Pastorelli, Pedrazzini.



ACQUAVIVA ecima meraviglia in Eccellenza per il Victor San Marino. All’Acquaviva Stadium, battuto il Sanpaimola nel secondo anticipo del 24° turno del suddetto campionato calcistico con il punteggio finale di 1-0. Decisiva la rete di Alexander Carrer, di nuovo titolare dopo lunghe settimane di stop dovute a un infortunio. Il gol arriva al 39': cross di Greco dalla destra e gran colpo di testa di Carrer che finisce alle spalle di Baldani. A 10 minuti dalla fine, Titani vicini al bis sugli sviluppi di una punizione battuta da capitan Barone: Guglielmi va al cross dalla fascia sinistra, Ambrosini di prima intenzione centra in pieno la traversa.