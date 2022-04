Calcio RSM: Murata beffato nel recupero, il derby di Fiorentino è senza vincitori

Sport

Repubblica San Marino

| 19:04 - 09 Aprile 2022

Il Faetano festeggia (foto Fsgc).

Non sono certo mancate le emozioni nel match di Fiorentino tra Faetano e Murata. I Gialloblù strappano in pieno recupero una vittoria che li mantiene in corsa per i play-off diretti, pur con tutte le difficoltà annesse, calendario alla mano. Dall’altra parte, il Murata, che aveva ribaltato una gara giocata in salita, vede sfumare un punto che avrebbe dato balsamo alla propria classifica: con una gara in meno davanti a sé rispetto alle dirette rivali, i Bianconeri ora rischiano grosso. Il Faetano gioca meglio nel primo tempo e lo chiude meritatamente in vantaggio: al 19’ è Soumah a portare avanti gli uomini di Girolomoni. Nella ripresa non c’è una vera scossa del Murata. Non subito, almeno. Il Faetano però inizia a calare e allora i Bianconeri si inseriscono nelle crescenti imprecisioni avversarie. Al 66’ Bernardi piazza la zampata del pareggio. Poi il Murata la ribalta addirittura: il quarto acuto in campionato di Cangini vale la prospettiva di tre punti salvifici. Ma il Faetano ha una panchina lunga e anche tanta pazienza: il forcing finale produce le due reti del contro-soprasso gialloblù, entrambe ad opera di giocatori subentrati. Prima è Russo, su angolo, a indovinare la capocciata del nuovo pareggio. E in pieno recupero, Pini piazza il colpo da tre punti, utili alla banda di Girolomoni – espulso per proteste – per allungare sulla Libertas e continuare a credere in un traguardo difficile, mentre dall’altra parte la doccia è gelata: ora Achille Fabbri e i suoi guardano con preoccupazione ai prossimi impegni di Cailungo e Juvenes-Dogana, peraltro opposte nello scontro diretto nella stessa giornata in cui il Murata riposerà. Alle porte del Turno Preliminare, tutto è ancora possibile.

E giustamente continua a sperare nella post season la Juvenes-Dogana, che oggi ha ritrovato il successo nel derby contro il fanalino Cosmos. Successo in rimonta: il primo vantaggio è proprio dei Gialloverdi, a segno dopo 26’ con Ura. La Juvenes-Dogana deve attendere fino alla ripresa inoltrata per riportarsi sulla linea di galleggiamento, e lo fa con Pasquinelli. A strettissimo giro di posta arriva il 2-1 di Raschi, mentre nel recupero pensa Merli ad apporre il sigillo definitivo su tre punti che mantengono accesa la fiammella, flebile ma ancora viva, in attesa di sapere quel che farà domani il Cailungo e, soprattutto, in attesa dello scontro diretto di mercoledì sera. Si è segnato molto meno sui campi di Domagnano e Dogana. L’atteso derby fra Tre Fiori e Fiorentino termina senza gol. Un risultato che permette al Tre Fiori di agganciare momentaneamente la Virtus ma di esporsi, in realtà, agli attacchi degli avversari diretti, ad iniziare degli stessi Neroverdi di Acquaviva, attesi domani dal confronto col Cailungo. Borgagni peraltro perde anche Lentini, espulso nel finale. Da dietro risale, oltre al Faetano, soprattutto il Pennarossa, cui basta un gol, quello di Dema poco oltre l’ora di gioco, per piegare la Libertas e portarsi a -2 dal quarto posto. Nel finale i granata perdono Cuomo (rosso diretto) e maturano una certezza: la sconfitta sancisce per loro il matematico addio ai play-off diretti.

I TABELLINI

FIORENTINO

Bianchi, Bottoni (dal 75’ Zouhri), Baizan, Filippi, Molinari (dall’87’ Camillini), Becchimanzi (dal 30’ D’addario), Mastrota, Michelotti (dall’87’ Terenzi), Castellazzi, Abouzziane (dal 75’ Perlaza), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Arrigoni

Allenatore: Enrico Malandri

TRE FIORI

Castagnoli, D’Addario, De Lucia, Grani (dal 15’ Della Valle), Censoni, Dolcini, Adami, De Falco, Pracucci, Lentini, Cuzzilla (dal 59’ Gjurchinoski)

A disposizione: A. Simoncini, Corinti, Astolfi, Ronci, Tamagnini

Allenatore: Gian Luca Borgagni

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Francesco Mineo, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: De Falco, Castellazzi, Lentini, Baizan

Espulsi: Lentini (doppio giallo)



FAETANO

Marino, Federico (dal 69’ Pini), Della Valle (dal 79’ Giardi), Romagna, Tomassoni, A. Fall, Palazzi, Soumah, De Buono (dal 79’ Fatica), Magno (dal 60’ Russo), Kalemi

A disposizione: Broccoli, Barretta, Igbin

Allenatore: Danilo Girolomoni

MURATA

Benedettini, Valentini, Genghini, Bertozzi (dal 46’ N. Fall), Vitaioli, Carlini, Toccaceli (dall’86’ Babboni), Cangini, Pari (dal 36’ Gori), Bruma, Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Gori, Comuniello, Lelli

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Gori, Bernardi, Della Valle

Marcatori: 19’ Soumah, 66’ Bernardi, 77’ Cangini, 85’ Russo, 90+3’ Pini



JUVENES-DOGANA

Gobbi, Cevoli (dall’82’ Zucchi), Acquarelli, Mezzadri, Neri (dal 61’ Raschi), Baldazzi, Merli, Michelotti (dal 46’ Cisternino), Giangrandi, D’angeli, Pasquinelli (dall’87’ Tumidei)

A disposizione: Guidi, Muccioli, Ancora

Allenatore: Manuel Amati

COSMOS

Batori, Zafferani (dall’84’ Pari), Cervellini, Sartini, Cavalli, Valentini, Venerucci, Gjorretaj, Stella, Ura, Della Valle (dal 74’ Nanni)

A disposizione: Celli, Comanducci

Allenatore: Massimo Gori

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Ernesto Cristiano

Quarto ufficiale: Andrea Mei

Ammoniti: Giangrandi

Marcatori: 26’ Ura, 72’ Pasquinelli, 73’ Raschi, 90+2’ Merli



PENNAROSSA

Semprini, De Biagi (dal 65’ Zago), Martin, D. Conti, Baldani, Tomassini, Michelotti, Sebastiani (dal 65’ Halilaj), Dema (dal 73’ Tiboni), A. Conti, Rastelli

A disposizione: Landi, Ottaviani, Codispoti

Allenatore: Andy Selva

LIBERTAS

Zavoli, Pesaresi (dal 75’ Flores), Fraternali, Barretta, Nigretti, Berretti (dal 30’ Morelli), L. Gasperoni (dal 61’ A. Gasperoni), Giovagnoli (dal 75’ Ruiz), Ndao (dal 61’ Patregnani), Olcese, Cuomo

A disposizione: Gentilini, Dolente

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Giovanni De Girolamo, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Domenico De Girolamo

Ammoniti: Baldani, Michelotti, A. Conti

Espulsi: Cuomo (rosso diretto)

Marcatori: 62’ Dema