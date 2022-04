Calcio RSM, La Fiorita conferma tutto lo staff tecnico

Sport

Repubblica San Marino

| 17:50 - 09 Aprile 2022

Weekend di pausa per i gialloblù, che osserveranno il turno di riposo. Mentre si avvicina la fase decisiva di Coppa e campionato, la dirigenza è al lavoro per porre le basi per la prossima stagione. Le fondamenta continueranno a reggersi sullo staff composto dal tecnico Oscar Lasagni, dal suo vice Angelo Lasagni, dal preparatore dei portieri Andrea Sanchi e dal preparatore atletico Mimmo Petrocca, che hanno rinnovato il loro contratto.

“Vogliamo dare continuità ad un progetto serio e credibile – spiega il presidente Andrea Delvecchio -. Naturalmente ci aspettiamo molto da questo finale di stagione, ma vogliamo sin da ora valorizzare l’ottimo lavoro che è stato fatto in questi mesi, confermando in blocco lo staff tecnico. Ci attendono progetti ambiziosi, per i quali vogliamo iniziare a lavorare al più presto”.