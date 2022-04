Riccione, controlli alla movida: 9 patenti ritirate nella notte

Cronaca

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 aprile, il comando corpo intercomunale di polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha predisposto in servizio di controllo mirato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza, sulle principali strade di collegamento della movida notturna. All'esito dei controlli, su circa 200 automobilisti, sono state accertate 9 guide in stato di ebrezza e altrettante patenti di guida ritirate. Sanzionati anche due veicoli stranieri privi della revisione obbligatoria. Un altro veicolo inoltre è stato sospeso dalla circolazione perché adibito ad uso diverso da quello per quale era stato immatricolato. Era cioè immatricolato ad uso privato ma adibito a noleggio.



Il servizio del Comando di polizia intercomunale rientra in uno specifico progetto mirato al monitoraggio e al contrasto dell'incidentalità stradale dovuta all'abuso di alcol e all'uso di droga. Le donne e gli uomini della Polizia intercomunale saranno impegnati nelle prossime settimane in ulteriori controlli del territorio.