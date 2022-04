Covid Rimini: contagi stabili, un decesso e un ricovero in più in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:51 - 09 Aprile 2022

Bollettino Covid 9 aprile 2022.

Nel territorio riminese si registrano 352 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi sei giorni della settimana 1797 positività (media 300 al giorno), la scorsa settimana erano state 1827. Contagi sostanzialmente stabili.



Nel riminese deceduta una 92enne e i ricoveri in terapia intensiva crescono a 6 (+1). In regione ricoveri in terapia intensiva stabili a 36, nei reparti Covid si registra un calo, -16, totale 1239. I decessi in regione sono 13, età media 88 anni.



Sul fronte delle nuove positività, in regione sono 4.717 (Tasso di positività 20,9%). Le persone complessivamente guarite, nelle ultime 24 ore, sono 3969.