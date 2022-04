Rimini, più contribuenti esenti dall'Irpef: "Ma per gli altri l'aliquota è troppo alta"

Attualità

Rimini

| 14:30 - 09 Aprile 2022

Gioenzo Renzi.

Aumenta la platea dei contribuenti esenti dal pagamento dell'Irpef, ma l'aliquota applicata nel comune di Rimini rimane alta. É quanto evidenzia il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi. Dal 1 gennaio 2019, evidenzia, "il Comune di Rimini ha aumentato l’aliquota dell’Addizionale Comunale Irpef nella misura massima dell’0,8%, stabilita per legge", con un'entrata prevista di 10.286.000 euro. Un aumento giustificato "come un provvedimento temporaneo,in attesa dell’introito dal Governo del finanziamento pubblico dal Bando delle Periferie, per i lavori di riqualificazione del Lungomare di Rimini Nord".



Ma con l'arrivo dal governo dei 18 milioni di euro per il lungomare e con un milione e 400.000 euro di gettito fiscale "dall'ingiusto canone sui passi carrai", l'addizionale Irpef non è stata modificata. "Considerato che colpisce in particolare l’ampia fascia di redditi medi, non esenti, da 15.000 euro a 30.000 euro, ho chiesto nell’esame e votazione della Delibera in Commissione Consigliare, almeno, la riduzione dell’aliquota dello 0,8%, ricordato che l’aumento di tale aliquota era stato motivato come temporaneo dall’Amministrazione Comunale". Una richiesta però non accolta, sottolinea Renzi, "nonostante le difficoltà contingenti delle famiglie e imprese dinnanzi all’aumento del costo della vita e delle bollette".