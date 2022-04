DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Alcione Milano 1-0

Sport

Rimini

| 17:05 - 14 Aprile 2022

Fantasy Kit di Rimini e Alcione (ideati da David Pellegrini&Riccardo Giannini).

RISULTATO: 1-0 (Finale)



RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni (dal 6' st Pietrangeli), Panelli, Haveri; Andreis (dal 12' st Greselin), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli 49' st Ferrara); Mencagli (dal 16' st Arlotti), Piscitella.

In panchina: Piretro, Deratti, Pari, Callegaro, Ferrara, Pecci.

All. Gaburro.

ALCIONE (4-3-1-2): Vinci; Soldi (30' St Montesano), Ortolani Della Nave, Maini, Chierichetti; Bonaiti (31' st Lattarulo), Piccinocchi, Pio Loco (27' st Tucci); Morselli; Bangal, Manuzzi.

In panchina: Leoni, Viola, Petito, Lacchini, Cannataro, Zito.

All. Cusatis.



ARBITRO: Maccarin di Arezzo.

RETI: 21' pt Mencagli

AMMONITI: Tonelli, Bonaiti, Panelli, Bangal, Soldi



Inizio gara ore 15



7': Dopo oltre sei minuti di studio, primo break del Rimini sull'asse Gabbianelli-Mencagli, con la difesa ospite che chiude in angolo. Dal corner, colpo di testa di Carboni a lato.

12': Piscitella ci prova dal limite sugli sviluppi del terzo corner biancorosso: alto.

19' La pressione riminese continua con un accerchiamento dell'area di rigore dei milanesi, ma per i giocatori di Gaburro è complicato trovare lo spazio per la conclusione.

21'. RIMINI IN VANTAGGIO!! MENCAGLI!! Traversone dalla destra di Andreis, rifinitura di Piscitella di testa e piatto al volo sinistro vincente di bomber Mencagli

26': Bella conclusione dalla distanza di Andreis, che trova una deviazione provvidenziale a smorzarne la corsa proprio davanti a Vinci.

33': Piscitella ancora dal limite servito da Gabbianelli in orizzontale, mira ancora troppo alta.

34': Il Rimini perde palla a centrocampo con Panelli, ne approfitta Manuzzi che arriva al tiro, sfiorando il sette alla sinistra di Marietta.

37' Bel cross di Tanasa per la girata al volo di Mencagli sul primo palo. Ancora una volta la difesa dell'Alcione si rifugia in calcio d'angolo.

38' Ammonito Tonelli che ferma il contropiede dell'Alcione sull'angolo battuto corto, e male dal Rimini.

40': Bellissima conclusione dai 25 metri di Gabbianelli e altrettanto bella risposta del portiere Vinci che alza sopra la traversa. Nell'azione del tiro, Gabbianelli e Tanasa si scontrano. il centrocampista ha la peggio e deve ricorrere alle cure dei sanitari biancorossi.

45': L'arbitro concede 1 minuto di recupero nel primo tempo.

3' Ammonito Bonaiti per un fallo su Haveri

6': In uno scontro di gioco non rilevato, infortunio per Carboni che deve lasciare il posto a Pietrangeli

12': Piscitella fa arrivare Haveri sul fondo, bel cross dalla sinistra dove però né ANdreis, né Mencagli arrivano all'appuntamento sottoporta.

12': Nel Rimini fuori Andreis per Greselin.

16' Ancora un cambio nel Rimini: fuori Mencagli e dentro Arlotti

23' Ammonito Panelli che trattiere Morselli per non farlo entrare in area.

24': Grandissimo rischio per il Rimini: gol annullato all'Alcione per fuorigioco sugli sviluppi di una punizione, deviata sul palo con un colpo di testa poi, con Marietta che riesce a smanacciare, arriva anche il tocco in rete, ma con la bandierina dell'assistente che si alza tra le proteste degli ospiti, che costano l'ammonizione a Bangal

27' Primo cambio nell'Alcione: esce Pio Loco per Tucci.

29': Ammonito Soldi.

30' Nell'Alcione esce Soldi ed entra Monesano

31': Ancora un cambio per l'Alcione: esce Bonaiti ed entra Lattarulo.

39' Palo di Tonelli dal centro dell'area. Davvero un peccato perché la girata sull'assist di Piscitella avrebbe meritato il gol.

45' Ancora Tonelli protagonista in area con una conclusione sul primo palo ribattuta di piede dal portiere.

45' L'arbitro assegna 5 minuti di recupero nella ripresa.

48': Conclusione di Bangal troppo centrale per impensierire Marietta che blocca a terra.

49' Nel Rimini esce Gabbianelli ed entra Ferrara.

51': E' finita! Rimini batte Alcione 1-0.