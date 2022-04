Rimini, controlli a tappeto anche l'unità cinofila da Spadarolo a Miramare

Cronaca

Rimini

| 13:13 - 09 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Tre giorni di controlli serrati per la polizia di Rimini, da mercoledì a venerdì (6-8 aprile), partendo da Spadarolo e la zona Celle, per poi proseguire nel centro storico e a Miramare. Sono state 296 le persone identificate, 116 con precedenti, 120 i mezzi sottoposti ad accertamenti.



Nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Meucci una pattuglia ha fermato due giovani albanesi, di 31 e 38 anni, denunciati per guida in stato di ebbrezza e per inottemperanza all'ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. Nel pomeriggio di ieri invece un altro ragazzo di nazionalità albanese, 23 anni, è stato fermato dopo un tentato furto in un supermercato.



