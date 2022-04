Il comune di Santarcangelo assume, due i posti disponibili

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:03 - 09 Aprile 2022

Comune di Santarcangelo.





Fino al 5 maggio è possibile presentare domanda per partecipare al concorso pubblico indetto dall’Unione di Comuni Valmarecchia per due posti di Istruttore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello al Cittadino del Comune di Santarcangelo. Nello specifico, il concorso pubblico per esami è finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.



Tutti i requisiti di ammissione indicati nel bando – consultabile sul sito dell’Unione (www.vallemarecchia.it) e su quello del Comune di Santarcangelo (www.comune.santarcangelo.rn.it) – devono essere posseduti alla data di scadenza stabilito, ossia entro le ore 13 di giovedì 5 maggio.



La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica collegandosi ai siti del Comune di Santarcangelo e dell’Unione: le istruzioni dettagliate per la compilazione del modulo sono indicate nel bando (non sono ammesse altre forme di produzione e invio). Si consiglia pertanto di non presentare la domanda in prossimità della scadenza del bando. Si precisa inoltre che per la compilazione è necessario essere in possesso di credenziali Spid, oppure della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.



L’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione – che si intendono ammessi con riserva – sarà pubblicato nella sezione “Concorsi” presente sulla homepage del sito del Comune di Santarcangelo indicativamente a partire dal 12 maggio. Le comunicazioni inerenti le date delle prove e relative sedi, nonché tutte le convocazioni e le comunicazioni inerenti il concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Unico del Personale (piazza Ganganelli, 1 – tel. 0541/356.287 – 356.252 – 356.311 – 356.310) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.