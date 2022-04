Al Cinema Tiberio di Rimini il nuovo docufilm su Tintoretto

Eventi

Rimini

| 12:57 - 09 Aprile 2022

Cinema Tiberio di Rimini.





Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 11 a mercoledì 13 aprile (lunedì ore 21, martedì ore 17 e mercoledì ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8) appuntamento con La grande arte al cinema e il documentario Tintoretto. L'artista che uccise la pittura di Erminio Perrocco con musiche di Theo Theardo: il nuovo docufilm su Tintoretto con focus sull'innovazione da lui rappresentata nel campo della pittura; perché è così amato da tanti artisti moderni e contemporanei? Perché è considerato un innovatore rivoluzionario?



Tintoretto, il grande artefice del Rinascimento italiano, ha segnato in maniera profonda il volto artistico della citta lagunare. Pittore irrequieto, era capace di sbalordire i suoi committenti con trovate sorprendenti, anche grazie alla gran velocita con cui eseguiva le sue opere.



Le innovazioni tecniche della sua pittura hanno esercitato un'influenza profonda e costante sulla storia dell'arte. La cerchia dei suoi ammiratori va da Peter Paul Rubens e El Greco fino a Max Beckmann e Jackson Pollock; Tintoretto ha lasciato nelle loro opere tracce tangibili. Paul Cezanne a nome di tutti lo ha visto come l'idolo della pittura: "La sua opera è immensa, include ogni cosa dalla natura morta fino a Dio; è un enorme arca di Noè; io mi sarei trasferito a Venezia soltanto per lui!".

Non ci sono dubbi sulla modernità del Tintoretto, sull' audacia delle sue pennellate, sulla complessità delle storie narrate nei suoi quadri giganteschi, sulle sue strategie che oggi definiremmo da marketing. Tanto più sorprende è il fatto che non esista un documentario che ritragga in maniera attualizzata un maestro così ricco di fantasia.