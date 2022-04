A Riccione una domenica dedicata al ciclismo giovanile

Sport

Riccione

| 12:48 - 09 Aprile 2022

Bicifestival (foto di un'edizione precedente).



Il 10 Aprile torna la Giornata del ciclismo giovanile, giunta quest'anno alla terza edizione. Una manifestazione nata per valorizzare e incentivare l'uso della bicicletta tra i più giovani e per promuovere la sana pratica sportiva come elemento di formazione dei ragazzi. Domenica 10 aprile si svolgerà l'Eurobike, gara allievi maschile, e il Bicifestival Riccione 3° giornata di ciclismo giovanile 1° prova Trofeo rosa con la partecipazione di 310 ragazze appartenenti a 57 società, provenienti da tutte le regioni d'Italia.



Il percorso per entrambe le manifestazioni ciclistiche si svilupperà con partenza da via Torino - zona Riccione Terme – nelle vie San Gallo, Marsala, Enna, Michelangelo, Vespucci e Da Verrazzano per tornare in viale Torino, in un circuito che sarà ripetuto più volte a seconda delle categorie partecipanti.



Orario di partenza per l'Eurobike dalle ore 10 alle 11.20, per il Bicifestival esordienti donne: dalle ore 13 alle 13.45, esordienti donne secondo anno dalle 14 alle 14.50 e allieve donne dalle 15 alle 16.20.



La manifestazione è organizzata da ASD Eurobike Riccione e da ASD Bicifestival con il patrocinio del Comune di Riccione.