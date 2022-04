'Arcione' un profumo per i 100 anni di Riccione: l'idea di uno studente

Attualità

Riccione

| 12:33 - 09 Aprile 2022

Matteo e Sofia Prioli.

Un profumo dedicato a Riccione nell’anno del Centenario. A lanciare il progetto è un ragazzo riccionese di 19 anni, Matteo Prioli, studente universitario di Economia e commercio, che dopo due anni di pandemia e ristrettezze sociali ha scelto di intraprendere questa avventura per amore della sua città. Una scommessa condivisa al volo anche dalla sorella Sofia, di 15 anni, con una passione smisurata per Riccione nonostante la giovane età. ‘Arcione’ è il nome della linea composta da quattro fragranze Visionario, Creativo, Folle e Dinamico realizzate artigianalmente con pregiati olii essenziali dal naso riccionese Daniele Cappelli Riguzzi.



“Ciascuna essenza è ispirata a caratteristiche tipicamente romagnole, anzi riccionesi - sottolinea Matteo - con estratti millesimati prodotti in serie numerata e limitata. Abbiamo immaginato una confezione ricercata completamente Made in Italy con sigillo in ceralacca. Tutte le operazioni di assemblaggio vengono effettuate a mano, una ad una, in modo scrupoloso e preciso. Sono abituato a viaggiare con la mia famiglia fin da piccolo e mi è capitato spesso di visitare destinazioni turistiche che avevano un profumo dedicato. Da lì assieme ai miei genitori è nata l’idea di regalare alla mia città una linea di profumi pregiata ed esclusiva. Tutto è partito negli ultimi mesi del 2021, quando ho saputo del Centenario della mia città e delle varie iniziative che stavano nascendo. Sono giovane ma grazie al sostegno e all’ispirazione di mia sorella e della mia famiglia, ho finalmente dato gambe a un’idea che avevo in embrione da tempo. Ho scelto così di dare a modo mio un contributo, sia di affetto che scommettendo su questa mia nuova impresa. Comincio con la vendita on line ma il mio obiettivo è di aprire in futuro un punto vendita fisico vero e proprio ampliando la linea di profumi, intanto proseguo gli studi, giovane imprenditore si, ma sempre con una carta di riserva da giocare”.

Arcione è una linea di profumi di nicchia con note olfattive studiate e abbinate per ogni fragranza, dalla lavanda all’ambra, l’assenzio, la rosa e il gelsomino, filo conduttore è il racconto di una serie di memorie olfattive legate ai ricordi, alle usanze e tradizioni della città di Riccione.