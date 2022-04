Mondaino, torna la Camminata di Primavera tra salute e storia

Attualità

Mondaino

| 12:21 - 09 Aprile 2022

Alcuni scatti dalla scorsa edizione.

La Camminata di Primavera è un’occasione per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura del territorio mondainese. L’itinerario prevede un percorso di media difficoltà.

Si consiglia di indossare indumenti idonei ad una escursione. È previsto un veloce spuntino a metà percorso, durante il quale potrete rifocillarvi e respirare aria buona.

La novità di questa edizione sarà il passaggio in località Cà Baldi di Meleto, davanti al rifugio scavato nel tufo risalente alla II° guerra mondiale dove è prevista una breve sosta durante la quale lo storico Maurizio Casadei farà cenno al periodo in cui il riparo è stato creato ed utilizzato. Nel rispetto di coloro che vissero quegli eventi e di quelli che ancora oggi sono vittime della logica perversa della guerra, l’attrice Silvia Giorgi dedicherà un pensiero sulla Pace.



Si ripartirà poi verso la meta (Piazza maggiore), per godere di un meritato ristoro con menu a

sorpresa, preparato dalla Pro loco.

Inoltre tutti i partecipanti avranno in dono una piantina primaverile offerta dall’azienda Anthea srl di

Rimini.



Programma e percorso.



Ore 8:30 Ritrovo e iscrizione in Piazza Maggiore

Ore 9:00 Partenza da Piazza Maggiore

Ore 13:00 Arrivo e pranzo in Piazza maggiore

Qui tutte le informazioni