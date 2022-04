Paola Gassman e Ugo Pagliai a Rimini con 'Romeo e Giulietta'

Eventi

Rimini

| 12:08 - 09 Aprile 2022

Ugo Pagliai e Paola Gassman.

Una longeva e inossidabile coppia dello spettacolo italiano arriva per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Galli con un grande classico della letteratura, nell’inedita prospettiva proposta da una delle compagnie più affermate del panorama teatrale contemporaneo. La stagione di prosa e danza del Teatro riminese si chiude martedì 12 aprile con Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore, una insolita rilettura del capolavoro shakespeariano di Babilonia Teatri con protagonisti due veterani delle scene come Paola Gassman e Ugo Pagliai.



Lo sguardo profondo e irriverente della compagnia veronese ‘ribalta’ la celebre tragedia del drammaturgo inglese, concentrandosi completamente sui protagonisti della vicenda e mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate. “Quando abbiamo deciso di mettere in scena Romeo e Giulietta avevamo chiare due scelte: gli unici personaggi di Shakespeare presenti nello spettacolo sarebbero stati Romeo e Giulietta e ad interpretarli sarebbero stati due attori anziani” hanno spiegato i Babilonia, al secolo Enrico Castellani e Valeria Raimondi. “Le scene in cui Romeo e Giulietta si incontrano e dialogano, isolate dal resto del testo, assurgono a vere e proprie icone di un amore totale e impossibile. Il fatto che a pronunciarle siano Paola Gassman e Ugo Pagliai, coppia da più di cinquant'anni, le rende commoventi e profonde. Le rende concrete e per quanto poetiche non suonano mai auliche. I continui riferimenti alla morte, alla fine, alla notte e alla tomba di cui Shakespeare punteggia l'intero testo assumono qui una veridicità che sconvolge ed emoziona spingendoci ad empatizzare con gli attori sulla scena”. L’età di Romeo e Giulietta cambia, ma il binomio Amore e Morte su cui si basa il capolavoro di Shakespeare rimane presente. Uno spettacolo che spinge gli spettatori a interrogarsi su quanto la storia dei due protagonisti sia anche la loro, su quanto a lungo possa ancora sopravvivere a sé stessa.