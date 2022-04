Una estate 'aperta' a San Giovanni, bando per le richieste degli spazi per attività

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:03 - 09 Aprile 2022

Gli organizzatori del progetto nell’estate 2021 con l’amministrazione comunale.

Per il terzo anno si ripropone un’estate marignanese “aperta”. E’ stato infatti pubblicato l'avviso “Linee guida per la concessione di patrocinio oneroso per l’utilizzo di parchi e aree pubbliche per la realizzazione di attività e progetti nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano nel periodo maggio-ottobre 2022 a cura di Associazioni Sportive ed Enti del Terzo Settore”.

L'esperienza 2021 e 2021 è stata giudicata molto positivamente. E' dunque stato valutato di riproporla per promuovere esperienze ed iniziative di benessere durante il periodo estivo rivolte a cittadini e non solo, ma anche per sostenere l’Associazionismo, motore di tantissime attività della comunità marignanese.



Nell’avviso, che è disponibile sul sito www.marignano.net, sono presenti tutte le indicazioni, nonché le aree prioritariamente disponibili. Sarà possibile presentare le domande fino al 30 aprile.



Si cercherà di dare risposta a tutte le domande pervenute e di organizzare il calendario in modo da non creare sovrapposizioni e permettere il massimo numero di attività possibili.

Potranno essere realizzate varie tipologie di proposte e progetti, quali a titolo esemplificativo, attività culturali, sociali, sportive, ludiche, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune concederà alle Associazioni il patrocinio per l’utilizzo dell’area pubblica, mentre le Associazioni si impegneranno a tenere pulito lo spazio, sanificare eventuali attrezzature ivi utilizzate, valorizzando il decoro dell’area. Le attività saranno coperte da apposita polizza assicurativa e saranno in forma gratuita oppure potranno prevedere la partecipazione economica dei destinatari, ma al solo al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto, con completa esclusione dello scopo di lucro.





“L’emergenza sanitaria ci ha insegnato tantissimo ed offerto nuove opportunità" afferma l’Amministrazione comunale "ma ci ha anche permesso di sperimentare nuovi spazi. Poter fruire dei parchi e delle aree verdi marignanesi nel periodo estivo è un’opportunità per l’associazionismo, ma anche per i cittadini. Permettere esperienze aggregative, sportive o sociali è un sicuro ed importante valore aggiunto per la qualità di vita dei cittadini. San Giovanni offre spazi bellissimi e speriamo che, come lo scorso anno, tante realtà accolgano questa possibilità e che i cittadini stessi rispondano positivamente”.