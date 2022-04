Montecolombo, artisti da tutta Italia al 'Festival della canzone per Leo'

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 11:19 - 09 Aprile 2022

Lago di Montecolombo.

Torna il "Festival della canzone per Leo" alla nona edizione con oltre 20 giovani artisti in scena da tutta Italia con performance d'eccezione da Rimini, il 16 aprile dalle ore 16.00, in diretta streaming sul sito del Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo www.teatroleoamici.it.



Quest'anno protagonisti non sono solo gli artisti ma anche la bellezza degli spazi e dei luoghi. La manifestazione, infatti, esce dal Teatro come ambito fisico per svolgersi a contatto con la natura, nel verde della primavera, con le esibizioni illuminate dal sole, la stella sorgente di luce del Sistema Solare. Saranno le immagini delle esibizioni all'aria aperta a dare respiro allo spettacolo. Ad aprire la manifestazione, sempre in tema con la scelta scenica, un breve video dedicato alle bellezze dell'entroterra riminese, in particolare dei territori di Coriano, Monte Colombo, Montescudo.



"La scelta tecnica e artistica – spiega Francesco Troilo, performer della compagnia RDL e reduce dalla partecipazione alla trasmissione Rai 'TalieQuali' – in primo luogo mette in risalto quest'anno il videomaking, che entra a far parte a tutti gli effetti del festival come elemento a sé stante e strumento per la messa a punto dello stesso. È indubbio che i giovani sono affascinati da questo settore, e soprattutto grazie all'apporto delle nuove tecnologie possono realizzare prodotti di qualità. Quindi la Fondazione Leo Amici ha offerto ai ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del Festival la possibilità di cimentarsi anche in questo campo. In secondo luogo, con la scelta di esibizioni all'aperto, si è voluta mostrare la bellezza della natura. Nonostante quanto accade nel mondo, il Festival lancia un segnale di pace e di speranza per il futuro. Così come vuol essere un messaggio positivo, un vero e proprio "atto d'amore" quello che i giovani videomaker hanno voluto dedicare al territorio, a questa parte di entroterra riminese, con un breve video che è un augurio di ripresa e di fiducia nelle proprie potenzialità".



Per seguire il festival, basterà accedere al sito del Teatro Leo Amici dove sarà disponibile il link per la diretta del 16 aprile alle ore 16.00, accanto alla sezione #Teatroacasa.