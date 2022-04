Bagarino beccato dalla Finanza, non potrà tornare per tre anni a Misano

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:58 - 09 Aprile 2022

I biglietti sequestrati al venditore abusivo.

Durante la MotoGp di ottobre 2021 a Misano, la Guardia di Finanza di Rimini aveva sorpreso un "bagarino" mentre vendeva senza autorizzazione i biglietti della manifestazione. La sanzione per questo tipo di vendità arriva fino a 10mila euro. Nei giorni successivi le Fiamme Gialle avevano messo sotto la lente di ingrandimento il bagarino, valutandone i precedenti e facendo accertamenti economico-patrimoniali. I finanzieri avevano poi sottoposto al Questore l'emissione del foglio di via con il divieto di ritorno nel comune di Misano Adriatico. Il Questore ha concordato con gli esiti delle indagini. Il bagarino non potrà ritornare nel comune di Misano per tre anni.