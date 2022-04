Orientamento lavorativo per giovani, a Coriano un corso gratuito

Attualità

Coriano

| 08:08 - 09 Aprile 2022

Presentazione del corso.

Presso il Centro Giovani di Coriano è stato presentato il corso gratuito, dedicato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 28 anni, di orientamento e ricerca occupazionale. Organizzato dal Comune di Coriano, in collaborazione con la comunità di San Patrignano, il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale – di cui la Comunità stessa è capofila.



Altri partner dell’iniziativa sono l’Agenzia Et Labora, esperta nell’ accompagnare i giovani verso la migliore occupazione nonché sostenerne progetti di autoimprenditorialità, e l’Università Telematica Internazionale "Uninettuno" che interviene nelle fasi di monitoraggio e valutazione tecnico e scientifica degli esiti delle iniziative messe in campo. Tra i settori individuati, quali bacini di inserimento lavorativo, troviamo ristorazione/accoglienza, agro-alimentare, artigianato-tessile e grafico-creativo.



Giulia Santoni, assessore alle politiche giovanili: “Sarà “Opto”, in altre parole “Orientamento Personale per l’Occupazione e la Transizione”, il primo progetto che, in collaborazione con la comunità di San Patrignano, partirà nel mese di aprile al Centro Giovani di Coriano. Opto si delinea in un corso di 30 ore circa che aiuterà ragazze e ragazzi a scoprire, riconoscere ed acquisire consapevolezza delle proprie abilità personali e competenze grazie alle quali potersi poi orientare all’interno del mondo del lavoro”.