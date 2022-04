In giardino zoologico a Riccione nato un wallaby albino

Attualità

Riccione

| 20:55 - 08 Aprile 2022

Il cucciolo di wallaby albino.

Un cucciolo di wallaby albino, chiamato Blanco, è nato nel giardino zoologico Oltremare family experience park di Riccione. Il piccolo, al momento, pesa 1,5 kg e sta già iniziando a uscire dal marsupio della madre. Nell'area Australia Experience, il cucciolo ha già incontrato i visitatori del parco, "nella genetica della colonia da cui discende Magda, la madre - si legge in una nota - chiamata 'Wallaby dal collo Rosso', ci sono stati altri casi di albinismo con alcuni esemplari uguali a Blanco. In natura i wallaby albini sono molto a rischio sopravvivenza: in mezzo alle foreste australiane di eucalipto non potrebbero nascondersi dai predatori. Un problema che non esiste in ambiente controllato".