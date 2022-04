Tanto sport in spiaggia, al Bagno 26 di Rimini uno speciale open day

Attualità

Oggi (sabato 9 aprile) al Tiki, Bagno 26 di Rimini, è in programma lo Sport Open Day: dalle 14.30 fino a sera sarà possibile praticare tutti gli sport gratuitamente, negli spazi allestiti all'interno dello stabilimento balenare.



Si potrà praticare lo Yoga con Giada della Palestra Clorofille, ma anche l’allenamento funzionale personalizzato con la Personal Trainer brasiliana Elen Souza, il Beach Volley con Matteo e Damiano, il Calisthenics con Alberto della Palestra Clorofilla, la Zumba con Ester Aulizio, e la Zumba Fitness a ritmo di musica con Jorge Herrera, Luca Bubani con il “Sup Flat Water” navigare in mare con tavola e pagaia; infine il Group Cycling con Riccardo Moretti, il CrossFit con Tobia di Way Out Rimini, la camminata Walk on The Beach con Elen Souza.



Al termine DJ set con la musica di Raffael Nunez e una grande anteprima: la nuova birra “Birrbon” – la birra dell’estate 2022 del birrificio Noiz di Marco e Michele di Rimini. E le fresche vongole del “vongole bernardi”.



"In pratica non abbiamo mai chiuso - dice Gabriele Paglierani, tra i soci del bagno 26 - già a ottobre 2021 il TIKI aveva inaugurato Winter Sport on the Beach, la stagione sportiva invernale, la prima palestra a cielo aperto gestito dai nostri Istruttori, dove poter praticare liberamente lo sport in riva al mare: l’area attrezzi, l’allenamento funzionale, il Beach Volley, ma anche e le cabine aperte per spogliatoi e docce calde. È stato un successo sorprendente".



La spiaggia non è più “stagionale” e riservata a qualche mese estivo, ma annuale. La bellezza del Parco del mare si fonde con la spiaggia, creando un luogo attrattivo per i turisti ma anche per i riminesi da frequentare e vivere e praticare sport tutti i giorni dell’anno. Rimini è sempre di più una città attenta ad un nuovo turista che vuole mantenersi in forma tutto l’anno.